Буцаев рассказал, куда РЭО привлечет 4,4 млрд рублей с нового выпуска облигаций

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента 14 января 2019 года. Основная цель Российского экологического оператора — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках национального проекта «Экология» это необходимо для уменьшения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь целей, включающих сортировку 100% ТКО и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, вдвое. Для достижения таких результатов необходимо развитие замкнутого цикла экономики.