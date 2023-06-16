Буцаев рассказал, куда РЭО привлечет 4,4 млрд рублей с нового выпуска облигаций

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Выгодный заем был предоставлен Невскому экологическому оператору, который реализует проект по созданию объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге, известного как КПО «Волхонка».
14 июня было успешно размещено два выпуска облигаций Российского экологического оператора на общую сумму 4,4 млрд рублей, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, пишет gorod55.ru.
Невскому экологическому оператору были предоставлены займы из привлеченных средств. РЭО реализует проект по строительству комплексного объекта переработки отходов «Волхонка», который позволит Санкт-Петербургу приблизиться к достижению показателей по 100%-ной обработке отходов и сокращению объема захораниваемых отходов вдвое.
Общая мощность КПО «Волхонка» составит 200 тысяч тонн для обработки ТКО и 116,82 тысячи тонн для утилизации ТКО. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года.
«Размещение облигаций прошло успешно в тот же день. Сбер выкупил оба выпуска полностью», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента 14 января 2019 года. Основная цель Российского экологического оператора — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках национального проекта «Экология» это необходимо для уменьшения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь целей, включающих сортировку 100% ТКО и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, вдвое. Для достижения таких результатов необходимо развитие замкнутого цикла экономики.