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Белгородцы просят обустроить велодорожку на Новом мосту

16 июня 2023, 12:15
Фото: 1MI
Горожане обратились к главе областного минтранса и рассказали, что велосипедисты по мосту ездят, а потому необходимо обустроить для них специальную дорожку. В ведомстве ответили, что нужно дождаться плана реконструкции.

Белгородцы просят обустроить велодорожку на Новом мосту. По этом вопросу горожанин обратился к главе областного минтранса Сергею Евтушенко в ходе прямого эфира. По мнению мужчины, дорожка нужна, поскольку велосипедисты по мосту ездят.

Евтушенко пока чёткого ответа на вопрос не дал.

«Проект разрабатывается. Планируется реконструкция пешеходных и тротуарных зон. Когда будет завершён проект, мы увидим, что там будет запланировано городом», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что белгородцы недовольны постоянными пробками по вечерам на Новом мосту. Оказывается, ширина существующей дороги не позволяет разместить заметно возросшее количество автомобилей. В планах — модернизация на проспекте Ватутина.

Также ранее стало известно, что в городе могут появиться новые выделенные полосы, в том числе и на Ватутина. Добавим, что отремонтировать проспект вместе с мостом и путепроводом могут в 2024 году.

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