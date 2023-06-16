Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Белгородцы просят обустроить велодорожку на Новом мосту. По этом вопросу горожанин обратился к главе областного минтранса Сергею Евтушенко в ходе прямого эфира. По мнению мужчины, дорожка нужна, поскольку велосипедисты по мосту ездят.
Евтушенко пока чёткого ответа на вопрос не дал.
«Проект разрабатывается. Планируется реконструкция пешеходных и тротуарных зон. Когда будет завершён проект, мы увидим, что там будет запланировано городом», — заявил министр.
Ранее сообщалось, что белгородцы недовольны постоянными пробками по вечерам на Новом мосту. Оказывается, ширина существующей дороги не позволяет разместить заметно возросшее количество автомобилей. В планах — модернизация на проспекте Ватутина.
Также ранее стало известно, что в городе могут появиться новые выделенные полосы, в том числе и на Ватутина. Добавим, что отремонтировать проспект вместе с мостом и путепроводом могут в 2024 году.