Белгородцы оценили коррумпированность органов власти и оперативных служб

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В ходе исследования почти у 40% опрошенного населения Белгородской области сложился негативный образ коррумпированной муниципальной власти и почти у 30% — у областной. При этом доля абсолютно уверенных в неподкупности областной власти сократилась в 2,6 раза.
Эксперты отметили, что, как показывают результаты анализа, такие суждения не всегда основаны на личном опыте, а зачастую формируются с учётом информации из неформальных источников и под воздействием публикаций в СМИ. Следовательно, сложившийся образ, в том числе, обусловлен неэффективной имиджевой политикой самих органов власти.
Что касается других социально-экономических и политических институтов, позицию лидера по честности по очевидным причинам потеряла армия. Суммарный показатель честности снизился за год на 28,6%, а коррумпированности, напротив, вырос на 19,7%. Одновременно ухудшилось отношение практически ко всем социально экономическим институтам. Суммарный показатель честности по всем позициям за год снизился от 21,8% у ГИБДД до 10,7% у собесов, служб занятости, других социальных учреждений (без учёта армии и органов власти). Одновременно вырос показатель коррумпированности от 3,5% у политических партий до 19,9% у ГИБДД.
В большей степени честными респонденты посчитали средние школы, училища, техникумы, собесы, службы занятости, другие социальные учреждения. Максимально нечестными без учёта областных и муниципальных органов власти, оказались, по мнению опрошенных белгородцев, коммунальные службы (ЖЭКи, ДЭЗы, домоуправления и др.), поликлиники и больницы, средства массовой информации, правоохранительные органы, политические партии и ГИБДД.