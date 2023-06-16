Белгородцы оценили коррумпированность органов власти и оперативных служб

Что касается других социально-экономических и политических институтов, позицию лидера по честности по очевидным причинам потеряла армия. Суммарный показатель честности снизился за год на 28,6%, а коррумпированности, напротив, вырос на 19,7%. Одновременно ухудшилось отношение практически ко всем социально экономическим институтам. Суммарный показатель честности по всем позициям за год снизился от 21,8% у ГИБДД до 10,7% у собесов, служб занятости, других социальных учреждений (без учёта армии и органов власти). Одновременно вырос показатель коррумпированности от 3,5% у политических партий до 19,9% у ГИБДД.