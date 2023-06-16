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Белгородцам, проживающим вне ПВР, выдадут девятикилограммовые продуктовые наборы

16 июня 2023, 05:07
Фото: 1MI
Забрать продукты можно уже с сегодняшнего дня, 16 июня, сообщил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с сегодняшнего дня, 16 июня, жителям Шебекинского округа, проживающим вне ПВР, будут выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы.

Получить наборы можно в пунктах выдачи гуманитарной помощи.

С сегодняшнего дня в Белгороде в пунктах выдачи гуманитарной помощи (у нас их четыре: ТЦ «5 Звезд», КЦ «Октябрь», ДС «Космос» и ЦМИ) мы начинаем выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы. Они выдаются тем, кто не проживает в ПВР. Вся остальная гуманитарная помощь раздается также по наличию. Все, что есть, в вашем распоряжении. Приходите, и мы постараемся помочь вам в эту трудную минуту.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кто из жителей Белгородской области может получить бесплатные продуктовые наборы?
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#Александра Склярова#Продуктовые наборы#Гуманитарная помощь#Общество#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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