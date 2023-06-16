Белгородцам, проживающим вне ПВР, выдадут девятикилограммовые продуктовые наборы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с сегодняшнего дня, 16 июня, жителям Шебекинского округа, проживающим вне ПВР, будут выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы.