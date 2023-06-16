Белгородцам, проживающим вне ПВР, выдадут девятикилограммовые продуктовые наборы

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с сегодняшнего дня, 16 июня, жителям Шебекинского округа, проживающим вне ПВР, будут выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы.
Получить наборы можно в пунктах выдачи гуманитарной помощи.
С сегодняшнего дня в Белгороде в пунктах выдачи гуманитарной помощи (у нас их четыре: ТЦ «5 Звезд», КЦ «Октябрь», ДС «Космос» и ЦМИ) мы начинаем выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы. Они выдаются тем, кто не проживает в ПВР. Вся остальная гуманитарная помощь раздается также по наличию. Все, что есть, в вашем распоряжении. Приходите, и мы постараемся помочь вам в эту трудную минуту.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области