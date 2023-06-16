Белгородский техникум требует справку о трудоустройстве до выдачи дипломов

По словам одного из родителей студента Белгородского машиностроительного техникума, в учреждении со студентов требуют справку о трудоустройстве перед выдачей дипломов: «Просим вас ответить на наш вопрос: правомерно ли требование от директора данного техникума справок о трудоустройстве? Грозят не выдать дипломы, аргументируя тем, что дети три года отучились на бюджетной основе и обязаны потом трудоустроиться по полученной специальности. Где детям взять эти справки, тем более некоторые из ребят собираются поступать в высшие учебные заведения?».