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Белгородский техникум требует справку о трудоустройстве до выдачи дипломов

16 июня 2023, 09:52
Фото: 1MI
Об этом во время прямого эфира рассказали министру образования области Андрею Милёхину.

По словам одного из родителей студента Белгородского машиностроительного техникума, в учреждении со студентов требуют справку о трудоустройстве перед выдачей дипломов: «Просим вас ответить на наш вопрос: правомерно ли требование от директора данного техникума справок о трудоустройстве? Грозят не выдать дипломы, аргументируя тем, что дети три года отучились на бюджетной основе и обязаны потом трудоустроиться по полученной специальности. Где детям взять эти справки, тем более некоторые из ребят собираются поступать в высшие учебные заведения?».

Андрей Милёхин сообщил, что трудоустройство выпускников действительной является приоритетной задачей, однако наличие справки о трудоустройстве не является обязательным условием для получения диплома: «Диплом будет выдан по результатам государственной итоговой аттестации. Мы понимаем интерес колледжа к трудоустройству своих выпускников. Вместе с тем, мы уточним в самом колледже, насколько жёстко ставятся эти условия».

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#Алина Харина#Колледж#Трудоустройство#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин
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