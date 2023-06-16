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Белгородские родители интересуются, не опасно ли отправлять детей в Крым

16 июня 2023, 12:14
Фото: 1MI
По словам местной жительницы, из Херсона в результате подрыва ГЭС всю грязь смыло в море.
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Дети

Белгородка спросила у регионального министра образования Андрея Милёхина, не опасно ли отправлять детей в Крым, в санаторий «Бригантина Белогорье»: «Из Херсона в результате подрыва ГЭС всю грязь и нечистоты смыло в море. По-моему, кишечная инфекция обеспечена. Мы то не знаем, куда течение прибьёт мусор».

Андрей Милёхин ответил, что во всех учреждениях Крыма, тем более в «Бригантине Белогорья» без разрешительного документа контрольного органа и Роспотребнадзора оздоровительные мероприятия проводиться не будут.

Не переживайте, в нашем санатории помимо того, что он находится на черноморском побережье, есть ещё и бассейн с морской водой, которая прошла неоднократную очистку. Поэтому переживать за это не стоит.
Андрей Милёхин
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#Алина Харина#Дети#Бригантина Белогорья#Крым#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин
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