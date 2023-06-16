Белгородские родители интересуются, не опасно ли отправлять детей в Крым

Белгородка спросила у регионального министра образования Андрея Милёхина, не опасно ли отправлять детей в Крым, в санаторий «Бригантина Белогорье»: «Из Херсона в результате подрыва ГЭС всю грязь и нечистоты смыло в море. По-моему, кишечная инфекция обеспечена. Мы то не знаем, куда течение прибьёт мусор».