Белгородские родители интересуются, не опасно ли отправлять детей в Крым

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Белгородка спросила у регионального министра образования Андрея Милёхина, не опасно ли отправлять детей в Крым, в санаторий «Бригантина Белогорье»: «Из Херсона в результате подрыва ГЭС всю грязь и нечистоты смыло в море. По-моему, кишечная инфекция обеспечена. Мы то не знаем, куда течение прибьёт мусор».
Андрей Милёхин ответил, что во всех учреждениях Крыма, тем более в «Бригантине Белогорья» без разрешительного документа контрольного органа и Роспотребнадзора оздоровительные мероприятия проводиться не будут.
Не переживайте, в нашем санатории помимо того, что он находится на черноморском побережье, есть ещё и бассейн с морской водой, которая прошла неоднократную очистку. Поэтому переживать за это не стоит.
Андрей Милёхин