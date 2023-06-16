Белгородские хозсубъекты стали чаще давать взятки представителям органов власти

В исследовании агентства по итогам 2022 года приняли участие 483 представителя хозсубъектов Белгородской области. Больше всех было тех, кто занимается сельским и лесным хозяйством, охотой, оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, деятельностью гостиниц и общепитов, в сфере образования, здравоохранения и соцуслуг.