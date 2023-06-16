Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Изображение материала

Белгородские хозсубъекты стали чаще давать взятки представителям органов власти

16 июня 2023, 15:18
Фото: Bel.ru
Доля тех, кто признаёт необходимость использования неформальных платежей при взаимодействии с органами власти, увеличилась до 42,5%. Ранее показатель составлял 38,1%. Исследование провело консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых коммуникаций.
Сюжет
Взятка

В исследовании агентства по итогам 2022 года приняли участие 483 представителя хозсубъектов Белгородской области. Больше всех было тех, кто занимается сельским и лесным хозяйством, охотой, оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, деятельностью гостиниц и общепитов, в сфере образования, здравоохранения и соцуслуг.

По итогам доля тех, кто признаёт необходимость использования неформальных платежей при взаимодействии с органами власти с позиции достижения целей самой организации, немного увеличилась до 42,5% со значения в 38,1% в 2021 году.

Напомним, в 2022 году средний размер взятки в сфере «бытовой» коррупции составил 42 308 рублей, что на 11 733 рублей больше, чем в 2021 году.

Белгородцы стали реже решать вопросы с призывом на военную службу с помощью взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области средняя «бытовая» взятка выросла на 11 тысяч рублейЭкс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взяткахБелгородский полицейский получил крупную взятку за проезд транспорта с контрабандой
#Взятка#Хозсубъект#Опрос#Платежи#Органы власти#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Дождь из булыжников: в центре Белгорода с крыши дома на прохожих падают камни
Сегодня, 13:12
Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия
Сегодня, 14:54
В Белгороде начали выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы жителям приграничья
Сегодня, 15:16
Пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола
Сегодня, 13:57
В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам
Сегодня, 14:04
Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Сегодня, 08:01