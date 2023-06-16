Белгородские хозсубъекты стали чаще давать взятки представителям органов власти

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В исследовании агентства по итогам 2022 года приняли участие 483 представителя хозсубъектов Белгородской области. Больше всех было тех, кто занимается сельским и лесным хозяйством, охотой, оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, деятельностью гостиниц и общепитов, в сфере образования, здравоохранения и соцуслуг.
По итогам доля тех, кто признаёт необходимость использования неформальных платежей при взаимодействии с органами власти с позиции достижения целей самой организации, немного увеличилась до 42,5% со значения в 38,1% в 2021 году.
Напомним, в 2022 году средний размер взятки в сфере «бытовой» коррупции составил 42 308 рублей, что на 11 733 рублей больше, чем в 2021 году.