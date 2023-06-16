Белгородка пожаловалась на холод в лагере с детьми из Шебекино

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
По словам местной жительницы, её ребёнок находится в лагере «Ландыш»: «Дети больные, там холодно, всю ночь шёл дождь. На данный момент дети на улице с промокшими ногами. В корпуса их не пускают — что за отношение к детям?».
Андрей Милёхин заявил, что вопрос отрабатывался специалистом министерства образования. Он связался с ответственным сопровождающим группы детей Шебекинского округа: «Состояние вашей дочки удовлетворительное, ребёнок участвует во всех лагерных мероприятиях».
Также Милёхин сообщил, что в лагерь была доставлена дополнительная гуманитарная помощь, тёплая одежда.
Кроме того, по поручению губернатора все внешние оздоровительные лагеря регулярно навещаются специалистами министерства и членами правительства.