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Белгородка пожаловалась на холод в лагере с детьми из Шебекино

16 июня 2023, 15:19
Фото: 1MI
Речь идёт о лагере «Ландыш». По словам местной жительницы, дети больные и находятся на улице с промокшими ногами. На жалобу ответил министр образования Андрей Милёхин во время прямого эфира 14 июня.

По словам местной жительницы, её ребёнок находится в лагере «Ландыш»: «Дети больные, там холодно, всю ночь шёл дождь. На данный момент дети на улице с промокшими ногами. В корпуса их не пускают — что за отношение к детям?».

Андрей Милёхин заявил, что вопрос отрабатывался специалистом министерства образования. Он связался с ответственным сопровождающим группы детей Шебекинского округа: «Состояние вашей дочки удовлетворительное, ребёнок участвует во всех лагерных мероприятиях».

Также Милёхин сообщил, что в лагерь была доставлена дополнительная гуманитарная помощь, тёплая одежда.

Кроме того, по поручению губернатора все внешние оздоровительные лагеря регулярно навещаются специалистами министерства и членами правительства.

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#Алина Харина#Лагерь#Холод#Жалоба#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин
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