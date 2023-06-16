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Белгородка поймала сурков байбаков и заперла их в клетке у себя дома

16 июня 2023, 17:59
Фото: Правительство Белгородской области
Специалисты уже выпустили сурков на волю, сообщили в региональном правительстве.

Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, местная жительница Ивнянского района на территории охотничьего хозяйства «Горновое» поймала двух сеголеток сурка байбака и закрыла в клетке. Дом нарушительницы находится рядом с этой территорией.

О случившемся стало известно инспекторам Ивнянского и Ракитянского района, и они выехали к жительнице. Сотрудники забрали сурков у белгородки и выпустили их в естественную среду обитания. А жительнице теперь предстоит заплатить штраф, предусмотренный частью 3 статьи 8.37 КоАП РФ.

Специалисты также объяснили, что в настоящий момент сурки ищут новый ареал обитания, поэтому уходят из перенасыщенных колоний далеко от своих нор.

Фото: Правительство Белгородской области
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#Александра Склярова#Животные#Сурки#Преступление#Белгородская область#Ивнянский район
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