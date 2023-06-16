Белгородка поймала сурков байбаков и заперла их в клетке у себя дома

О случившемся стало известно инспекторам Ивнянского и Ракитянского района, и они выехали к жительнице. Сотрудники забрали сурков у белгородки и выпустили их в естественную среду обитания. А жительнице теперь предстоит заплатить штраф, предусмотренный частью 3 статьи 8.37 КоАП РФ.