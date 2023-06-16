Белгородка поймала сурков байбаков и заперла их в клетке у себя дома

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, местная жительница Ивнянского района на территории охотничьего хозяйства «Горновое» поймала двух сеголеток сурка байбака и закрыла в клетке. Дом нарушительницы находится рядом с этой территорией.
О случившемся стало известно инспекторам Ивнянского и Ракитянского района, и они выехали к жительнице. Сотрудники забрали сурков у белгородки и выпустили их в естественную среду обитания. А жительнице теперь предстоит заплатить штраф, предусмотренный частью 3 статьи 8.37 КоАП РФ.
Специалисты также объяснили, что в настоящий момент сурки ищут новый ареал обитания, поэтому уходят из перенасыщенных колоний далеко от своих нор.