Белгородка на автомобиле пыталась скрыться от полиции, но ей прострелили колёса

Всего машину преследовали три наряда дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб. Сотрудникам полиции даже пришлось воспользоваться пистолетом: они несколько раз выстрелили в воздух, однако водитель так и не остановился. Тогда правоохранительные органы выстрелили по колёсам, что позволило остановить машину.