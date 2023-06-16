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Белгородка на автомобиле пыталась скрыться от полиции, но ей прострелили колёса

16 июня 2023, 20:07
Фото: 1MI
За рулём автомобиля оказалась 19-летняя девушка, которая на большой скорости пыталась скрыться от полиции. Правоохранительным органам пришлось воспользоваться пистолетом для остановки машины, сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в ночь с 15 на 16 июня наряд ДПС пытался остановить автомобиль «ВАЗ-2107» в городе Строитель Яковлевского округа. Машина двигалась по дороге без государственных регистрационных знаков.

Однако водитель автомобиля никак не реагировал на просьбы полиции остановиться и продолжал ехать дальше на высокой скорости в сторону Томаровки. Пока белгородка пыталась скрыться от полиции, она неоднократно нарушила правила дорожного движения: выехала на встречную полосу, не пропустила семью на пешеходном переходе.

Всего машину преследовали три наряда дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб. Сотрудникам полиции даже пришлось воспользоваться пистолетом: они несколько раз выстрелили в воздух, однако водитель так и не остановился. Тогда правоохранительные органы выстрелили по колёсам, что позволило остановить машину.

Оказалось, что за рулём находилась 19-летняя девушка: у неё нет водительских прав, а остановленный автомобиль принадлежит 19-летнему парню, сидевшему на пассажирском сидении. От медицинского освидетельствования девушка отказалась.

В отношении белгородки были составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ, ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ, по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ, ст. 12.18 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ, и четыре по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. На владельца автомобиля также завели административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

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