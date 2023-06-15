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Жителям белгородского приграничья уже направили выплаты в 50 тысяч рублей

15 июня 2023, 15:50
Фото: 1MI
Как отметили в региональном правительстве, в первый день выплату получат порядка 10 тысяч человек.
Сюжет
Выплаты

Как объяснили в пресс-службе правительства Белгородской области, в органах соцзащиты населения почти завершили формирование базы населения жителей, которым положена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Белгородцам предлагают обратиться с заявлением в органы соцзащиты по месту фактического нахождения, если сведений о человеке в базе данных по какой-либо причине нет. Заявление на получение выплаты можно подать с завтрашнего дня, 16 июня.

С завтрашнего дня появится возможность подачи заявления на получение данной выплаты через Портал госуслуг. Это существенно упростит процедуру идентификации жителей приграничных районов, которые выехали за пределы Белгородской области и проживают в различных регионах нашей страны.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на 15 июня получили уже более 40 тысяч жителей белгородского приграничья. Выплаты направляются на банковские счета, а в случае их отсутствия — почтовыми переводами по адресу фактического пребывания.

Более 40 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 тысяч рублей
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#Александра Склярова#Выплаты#Единовременная выплата#Общество#Белгородская область
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