Жители белгородского села задыхаются от мусора, который не вывозят не первый день

На вонь от кучи мусора в ходе вечернего прямого эфира пожаловалась жительница села Нежеголь Шебекинского округа. Женщина сообщила губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что они неоднократно обращались в ЦЭБ и к главе округа Владимиру Жданову, однако в ответ им сообщили, что в село закрыт въезд.