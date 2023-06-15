Жители белгородского села задыхаются от мусора, который не вывозят не первый день

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
На вонь от кучи мусора в ходе вечернего прямого эфира пожаловалась жительница села Нежеголь Шебекинского округа. Женщина сообщила губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что они неоднократно обращались в ЦЭБ и к главе округа Владимиру Жданову, однако в ответ им сообщили, что в село закрыт въезд.
Согласно Вашему постановлению, въезд запрещён до 30 июля. Так что, жителям теперь до 1 августа ходить по горам мусора?.
возмутилась жительница
Губернатор же ответил жительнице, что в их село въезжать никто не запрещал, а вывезти мусор должны уже сегодня.
Если честно, хочу, чтобы мне показали то постановление, согласно которому въезд в село Нежеголь закрыт. Директору ЦЭБа сделал замечание, порядок должны навести уже сегодня. Согласен, что это бардак, это недопустимо. Спасибо, что сообщили, постараемся такого больше не допускать. Белгородская область прославилась своей чистотой, так должно оставаться и дальше несмотря ни на что.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области