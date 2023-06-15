Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Изображение материала

Водоканал ответил на опасения белгородцев об «экологической катастрофе» на Везёлке

15 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI

Водоканал назвал причины загрязнения Везёлки в Белгороде

В Сети горожане писали об «экологической катастрофе» — в реку якобы сбрасывают канализационные стоки. Эта информация не подтвердилась, утверждают в Белоблводоканале. Однако река действительно загрязняется.

В Белоблводоканале объяснили причины загрязнения Везёлки в районе парка Победы. Горожане в Сети писали об «экологической катастрофе» и утверждали, что в реку сбрасываются канализационные стоки. Эта информация по итогам обследования не подтвердилась.

Как оказалось, причиной загрязнения реки стали вытекающие ливневые стоки. Но это отдельные трубопроводы, не связанные с канализацией.

Специалисты водоканала выехали на место предполагаемого загрязнения вместе с представителями мэрии. Обследование провели 14 июня. Проверялись колодцы водоканала и работа сетей — поступившая от горожан информация не подтвердились. Излива стоков нет.

Однако почему река загрязняется, выяснить удалось: воду из подтопляемого подземного перехода на остановке «Родина» перекачивают в ливнёвку. Оттуда она попадает в реку. Решением проблемы теперь будет заниматься городская администрация.

Белводоканал не сумел оспорить штраф за загрязнение реки, но будет подавать апелляцию
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, кто благоустроит набережную Везёлки и Северского Донца в БелгородеВ Белгороде расчистили часть ВезёлкиЖителей Белгорода приглашают на субботник по очистке берега Везёлки
#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Река#Загрязнение#Водоканал#Мэрия#Везёлка#Наталья Корявых
Подпишитесь
Более 40 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 тысяч рублей
Сегодня, 06:26
«Ваши знания на нуле»: белгородских выпускников не берут в питерский колледж
Вчера, 17:07
Почему оставшимся в Шебекино жителям больше не будут привозить гумпомощь?
Вчера, 18:41
В Белгородской области открыли памятник лётчику рухнувшего военного самолёта
Вчера, 14:01
«Новые люди» помогли белгородским студентам разработать экологический бизнес-проект
Сегодня, 06:44