Водоканал ответил на опасения белгородцев об «экологической катастрофе» на Везёлке

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В Белоблводоканале объяснили причины загрязнения Везёлки в районе парка Победы. Горожане в Сети писали об «экологической катастрофе» и утверждали, что в реку сбрасываются канализационные стоки. Эта информация по итогам обследования не подтвердилась.
Как оказалось, причиной загрязнения реки стали вытекающие ливневые стоки. Но это отдельные трубопроводы, не связанные с канализацией.
Специалисты водоканала выехали на место предполагаемого загрязнения вместе с представителями мэрии. Обследование провели 14 июня. Проверялись колодцы водоканала и работа сетей — поступившая от горожан информация не подтвердились. Излива стоков нет.
Однако почему река загрязняется, выяснить удалось: воду из подтопляемого подземного перехода на остановке «Родина» перекачивают в ливнёвку. Оттуда она попадает в реку. Решением проблемы теперь будет заниматься городская администрация.