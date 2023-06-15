В РЭО сообщили о поддержке концессий по инициативам ТКО от государства

За 2022 год и половину 2023 года в российских регионах удалось заключить 40 концессий в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такие соглашения начали заключаться в два раза чаще за последние полтора года, на что весомо повлияла поддержка государства.