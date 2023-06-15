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В РЭО сообщили о поддержке концессий по инициативам ТКО от государства

15 июня 2023, 19:45
За 2022 год и половину 2023 года в российских регионах удалось заключить 40 концессий в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такие соглашения начали заключаться в два раза чаще за последние полтора года, на что весомо повлияла поддержка государства.

Как сообщает rostovgazeta.ru, такими наблюдениями глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев поделился в ходе выступления на сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил возросший спрос на льготные займы, которые инвестор может получить из денежного резерва, полученного благодаря размещению облигаций ППК «РЭО» с субсидированием купона. Такая мера поддержки доступна при реализации заемщиком концессий.

Гостем сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» стала Виктория Абрамченко, которая отметила важность инвестирования отрасли и гарантии возврата инвестиционных средств инвесторам.

По словам Абрамченко, государство должно поддержать проект при его запуске, а также позаботиться о его окупаемости. О необходимости такой поддержки сейчас говорят множество представителей бизнеса. Они хотят гарантий окупаемости таких инвестиций. А государству, в свою очередь, необходимо решить этот вопрос.

«В общей сложности в рамках концессий в России сейчас на разной стадии создания (реконструкции) находятся объекты входящей мощностью обработки 10 млн тонн. Мы стараемся структурировать проекты по созданию комплексных объектов, включающих объекты обработки и утилизации, это было условие со стороны правительства. И в настоящий момент у нас пайплайн проектов на 149 млрд рублей, при этом правительство нам разрешило привлечь 100 млрд», — отметил Буцаев.

Он отметил, что две трети объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом конечный срок реализации инвестиционной стадии всех концессий, которые подписаны на сегодня, — 2026 год.

Для того чтобы концессии заработали, отрасли требуются более дешевые финансы, чем те, которые рынок предлагает на кредитование, обратил внимание глава РЭО. В зависимости от статуса заемщика ставка на инвестиционные ресурсы варьируется от 11,5% до 12−14%, со сроком окупаемости от 8 лет.

«Мы договорились, что 90% от ключа компенсирует государство. Таким образом, мы получаем деньги на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке, которая составляет 5%», — рассказал Буцаев.

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