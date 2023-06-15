В рамках ПМЭФ-2023 открылась выставка олимпийского собрания В. Потанина

Ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов отметил особенный подход Потанина к развитию олимпийского движения в Российской Федерации, что является одной из особенностей представленной коллекции, а также к задачам, которые стоят перед меценатом как человеком, которому небезразлично развитие спорта. В качестве примера он привел курорт «Роза Хутор», Международный олимпийский университет, Ночную хоккейную лигу и представленную коллекцию, назвав все это этапами, предоставляющими инновационные решения. Белоусов подчеркнул, что выставка устремлена в будущее, поэтому неудивительно, что партнером проекта «Игры будущего» стала компания Владимира Потанина «Интеррос».