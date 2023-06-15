В рамках ПМЭФ-2023 открылась выставка олимпийского собрания В. Потанина

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Published Сегодня, 08:56
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По сообщению издания newizv.ru, экспозиция открылась в рамках культурной программы ПМЭФ-2023. Выставка посвящена истории олимпийского движения и приурочена к столетию Министерства спорта Российской Федерации. Особое внимание на выставке уделено роли российских спортсменов в развитии мирового спорта.
Организаторы выставки: Российский международный олимпийский университет и Государственный музей спорта Санкт-Петербурга. Посещать экспозицию можно будет на протяжении всего лета.
Артефакты сгруппированы таким образом, что четко прослеживается особенный стиль каждых Игр, начиная с первой Олимпиады современности, и иллюстрированы архивной хроникой. Выставка позволяет проследить развитие спорта России на разных этапах, начиная с Российской империи, СССР и заканчивая современным государством.
На выставке представлены награды российских спортсменов, в том числе диплом хоккеиста Валерия Харламова, нападающего сборной СССР на Олимпиаде в Саппоро — 1972, которая для советских спортсменов стала триумфальной.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на открытии экспозиции отметил большое количество людей, которые пришли на церемонию. По его словам, выставка позволяет ознакомиться с одной из самых крупных частных коллекций. Он выразил искреннюю благодарность Владимиру Потанину за помощь в развитии отечественного спорта, содействие в организации Олимпийских игр в Сочи, поддержку многих инициатив.
Ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов отметил особенный подход Потанина к развитию олимпийского движения в Российской Федерации, что является одной из особенностей представленной коллекции, а также к задачам, которые стоят перед меценатом как человеком, которому небезразлично развитие спорта. В качестве примера он привел курорт «Роза Хутор», Международный олимпийский университет, Ночную хоккейную лигу и представленную коллекцию, назвав все это этапами, предоставляющими инновационные решения. Белоусов подчеркнул, что выставка устремлена в будущее, поэтому неудивительно, что партнером проекта «Игры будущего» стала компания Владимира Потанина «Интеррос».