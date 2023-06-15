В Белгородской области средняя «бытовая» взятка выросла на 11 тысяч рублей

Исследование специалисты проводили для того, чтобы оценить уровень коррупции в Белгородской области в 2022 году. По итогам стало известно, что большинство жителей региона решатся дать взятку, если будет заранее известно, что без неё не обойтись. Практически четверть опрошенных пойдут на коррупцию, если их будут принуждать. И только 18,8% опрошенных доплатят «за получение 100% результата потому, что так надёжнее».