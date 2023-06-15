В Белгородской области средняя «бытовая» взятка выросла на 11 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Исследование специалисты проводили для того, чтобы оценить уровень коррупции в Белгородской области в 2022 году. По итогам стало известно, что большинство жителей региона решатся дать взятку, если будет заранее известно, что без неё не обойтись. Практически четверть опрошенных пойдут на коррупцию, если их будут принуждать. И только 18,8% опрошенных доплатят «за получение 100% результата потому, что так надёжнее».
В целом в 2022 году средний размер взятки в сфере «бытовой» коррупции составил 42 308 рублей. Это на 11 733 рублей больше, чем в 2021 году.
Также специалисты подсчитали долю коррупционных издержек в среднедушевом доходе населения Белгородской области, то есть соотношение показателей среднего размера «бытовой» взятки и официально установленного значения среднегодового месячного подушевого дохода. Значение данного показателя составило 1,3.
Следовательно, жителю Белгородской области, который согласился дать взятку, придётся потратить на неё в 1,3 раза больше, чем сумма среднегодового месячного подушевого дохода.