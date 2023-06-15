В Белгороде началась реконструкция Центрального парка

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В Центральном парке Белгорода начался первый этап реконструкции. В этом году в парке переустроят существующие и построят новые инженерные коммуникации. Также известно, что ограничивать доступ к пешеходным маршрутам в парке будут поэтапно.
Понимаем, что важно сохранить пешеходные связи. Через парк много транзитных маршрутов, к которым привыкли люди. Поэтому ограждать доступ в зоны производства работ будем поэтапно — в четыре очереди.
Валентин Демидов
Для удобства горожан в парке установят информационные стенды и систему навигации.
Кроме того, мэр Белгорода сообщил, что контракт на выполнение работ двухгодичный: «Прошу отнестись с пониманием. Мы делаем всё возможное, чтобы пройти этот период с минимальными неудобствами для людей».
Напомним, что ранее Демидов рассказал, что детская площадка за КЦ «Октябрь» продолжит работать, как и сам культурный центр, а также шахматный клуб, роллердром и скейт-парк.