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В Белгороде началась реконструкция Центрального парка

15 июня 2023, 06:57
Фото: соцсети Валентина Демидова
В текущем году в парке запланировало строительство и переустройство инженерных коммуникаций. О ходе работ рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Центральном парке Белгорода начался первый этап реконструкции. В этом году в парке переустроят существующие и построят новые инженерные коммуникации. Также известно, что ограничивать доступ к пешеходным маршрутам в парке будут поэтапно.

Понимаем, что важно сохранить пешеходные связи. Через парк много транзитных маршрутов, к которым привыкли люди. Поэтому ограждать доступ в зоны производства работ будем поэтапно — в четыре очереди.
Валентин Демидов

Для удобства горожан в парке установят информационные стенды и систему навигации.

Фото: соцсети Валентина Демидова

Кроме того, мэр Белгорода сообщил, что контракт на выполнение работ двухгодичный: «Прошу отнестись с пониманием. Мы делаем всё возможное, чтобы пройти этот период с минимальными неудобствами для людей».

Напомним, что ранее Демидов рассказал, что детская площадка за КЦ «Октябрь» продолжит работать, как и сам культурный центр, а также шахматный клуб, роллердром и скейт-парк.

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#Алина Харина#Центральный городской парк#Реконструкция#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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