Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
С 1 марта 2023-го во втором чтении Госдумы принят закон, который позволяет не публиковать декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов.
В этой связи белгородский городской совет опубликовал лишь обобщённую декларацию доходов и имущества законотворцев. Из документа можно узнать, что о своих доходах и имуществе отчитались 37 депутатов городского Совета из 38. Один депутат сложил свои полномочия.
Среди них 33 человека, осуществляющие свои полномочия не на постоянной основе, направили уведомление о несовершении сделок. Трое представили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Один депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, также предоставил информацию о доходах и имуществе.
Напомним, белгородский городской совет VI созыва завершает свою деятельность. Осенью, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы в органы местного самоуправления в 20 муниципалитетах области.