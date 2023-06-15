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Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год

15 июня 2023, 13:51
Фото: 1MI

Депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год

В отчёте предоставлены данные за период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Конкретных цифр о доходах и расходах избранников народа в документе нет. Зато можно увидеть, сколько депутатов горсовета предоставили информацию об имуществе.

С 1 марта 2023-го во втором чтении Госдумы принят закон, который позволяет не публиковать декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов.

В этой связи белгородский городской совет опубликовал лишь обобщённую декларацию доходов и имущества законотворцев. Из документа можно узнать, что о своих доходах и имуществе отчитались 37 депутатов городского Совета из 38. Один депутат сложил свои полномочия.

Среди них 33 человека, осуществляющие свои полномочия не на постоянной основе, направили уведомление о несовершении сделок. Трое представили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Один депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, также предоставил информацию о доходах и имуществе.

Напомним, белгородский городской совет VI созыва завершает свою деятельность. Осенью, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы в органы местного самоуправления в 20 муниципалитетах области.

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