Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год

Депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год

В отчёте предоставлены данные за период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Конкретных цифр о доходах и расходах избранников народа в документе нет. Зато можно увидеть, сколько депутатов горсовета предоставили информацию об имуществе.