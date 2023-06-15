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Тамбовская область запустит проекты по обработке ТКО при поддержке РЭО

15 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI
На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым.

Денис Буцаев рассказал, что в Тамбовской области планируется реализация инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) через механизм концессий. Этот механизм уже получил признание в других регионах России. На встрече также обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе и перспективные проекты, сообщает nashgorod.ru.

В рамках соглашения Российский экологический оператор рассмотрит возможность предоставления поддержки региону для реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов по обращению с ТКО. В том числе финансирование может осуществляться путем выпуска облигаций ППК.

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