Тамбовская область запустит проекты по обработке ТКО при поддержке РЭО

Денис Буцаев рассказал, что в Тамбовской области планируется реализация инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) через механизм концессий. Этот механизм уже получил признание в других регионах России. На встрече также обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе и перспективные проекты, сообщает nashgorod.ru.