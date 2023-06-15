Тамбовская область запустит проекты по обработке ТКО при поддержке РЭО

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Денис Буцаев рассказал, что в Тамбовской области планируется реализация инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) через механизм концессий. Этот механизм уже получил признание в других регионах России. На встрече также обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе и перспективные проекты, сообщает nashgorod.ru.
В рамках соглашения Российский экологический оператор рассмотрит возможность предоставления поддержки региону для реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов по обращению с ТКО. В том числе финансирование может осуществляться путем выпуска облигаций ППК.