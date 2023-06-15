Сумма инвестиций РЭО в экологическую отрасль за 2023–2024 гг. составит 240 млрд

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В интервью телеканалу «Россия-24» на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что компания уже вложила 130–140 млрд рублей и планирует дополнительные инвестиции в размере 100 млрд рублей до конца 2024 года.
Буцаев подчеркнул, что для достижения целевых показателей, установленных указом президента, необходимо вложить около 500 млрд рублей в развитие инфраструктуры. На данный момент уже проинвестировано около трети этой суммы. Кроме того, РЭО планирует продолжить инвестиции и в следующий период, до 2030 года, чтобы покрыть оставшуюся половину.
Глава РЭО отметил, что зеленые облигации являются наиболее популярным и удобным инструментом для привлечения инвестиций в экологическую инфраструктуру. РЭО уже выпустил 20 млрд облигаций, которые вызвали значительный интерес со стороны инвесторов.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, является крупнейшим российским форумом в сфере экономики. В этом году форум проходит с 14 по 17 июня под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».