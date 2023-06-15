Сумма инвестиций РЭО в экологическую отрасль за 2023–2024 гг. составит 240 млрд

Буцаев подчеркнул, что для достижения целевых показателей, установленных указом президента, необходимо вложить около 500 млрд рублей в развитие инфраструктуры. На данный момент уже проинвестировано около трети этой суммы. Кроме того, РЭО планирует продолжить инвестиции и в следующий период, до 2030 года, чтобы покрыть оставшуюся половину.