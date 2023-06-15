Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Изображение материала

Сумма инвестиций РЭО в экологическую отрасль за 2023–2024 гг. составит 240 млрд

15 июня 2023, 07:13
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) объявил о продолжении инвестирования в экологическую отрасль.

В интервью телеканалу «Россия-24» на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что компания уже вложила 130–140 млрд рублей и планирует дополнительные инвестиции в размере 100 млрд рублей до конца 2024 года.

Буцаев подчеркнул, что для достижения целевых показателей, установленных указом президента, необходимо вложить около 500 млрд рублей в развитие инфраструктуры. На данный момент уже проинвестировано около трети этой суммы. Кроме того, РЭО планирует продолжить инвестиции и в следующий период, до 2030 года, чтобы покрыть оставшуюся половину.

Глава РЭО отметил, что зеленые облигации являются наиболее популярным и удобным инструментом для привлечения инвестиций в экологическую инфраструктуру. РЭО уже выпустил 20 млрд облигаций, которые вызвали значительный интерес со стороны инвесторов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, является крупнейшим российским форумом в сфере экономики. В этом году форум проходит с 14 по 17 июня под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Подпишитесь
Более 40 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 тысяч рублей
Сегодня, 06:26
Водоканал ответил на опасения белгородцев об «экологической катастрофе» на Везёлке
Сегодня, 06:51
«Ваши знания на нуле»: белгородских выпускников не берут в питерский колледж
Вчера, 17:07
Почему оставшимся в Шебекино жителям больше не будут привозить гумпомощь?
Вчера, 18:41
В Белгородской области открыли памятник лётчику рухнувшего военного самолёта
Вчера, 14:01
«Новые люди» помогли белгородским студентам разработать экологический бизнес-проект
Сегодня, 06:44