Студентам шебекинских техникумов упросят госаттестацию

Как рассказал министр образования области Андрей Милёхин, выпускники Шебекинского агротехнического ремесленного техникума и Шебекинского техникума промышленности и транспорта (291 человек), а также выпускники, зарегистрированные на территории Шебекинского и Грайворонского округа, других профобразовательных организаций (примерно 120 человек) не будут сдавать демонстрационные экзамены и защищать выпускные квалификационные работы.