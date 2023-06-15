Студентам шебекинских техникумов упросят госаттестацию

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как рассказал министр образования области Андрей Милёхин, выпускники Шебекинского агротехнического ремесленного техникума и Шебекинского техникума промышленности и транспорта (291 человек), а также выпускники, зарегистрированные на территории Шебекинского и Грайворонского округа, других профобразовательных организаций (примерно 120 человек) не будут сдавать демонстрационные экзамены и защищать выпускные квалификационные работы.
Ввиду того, что учебный процесс проводится в дистанционном формате, а также особенностей, которые сложились в Шебекинском округе, не у всех выпускников существует доступ к материалам, а самое главное - к дипломным работам. В рамках действующего законодательства мы вправе принять следующие решения: результат итоговой аттестации для вышеобозначенных выпускников — среднеарифметические отметки по профессиональным модулям, которые включены в программу среднего профобразования.
Андрей Милёхин
Для выпускников других 19 профессиональных образовательных организаций, которые обучались дистанционно, защиты выпускной квалификационной работы будут проводиться в дистанционном формате, а демонстрационный экзамен будут сдавать малыми группами, в соответствии с утверждёнными графиками и мерами безопасности.
Для оставшихся выпускников колледжей, которые обучались очно (это 12 профессиональных образовательных организаций) итоговая госаттестация состоится.
Андрей Милёхин