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Студентам шебекинских техникумов упросят госаттестацию

15 июня 2023, 13:44
Фото: 1MI
Студенты не будут сдавать демонстрационные экзамены и защищать выпускные квалификационные работы. Оценки выставят по результатам среднеарифметических отметок.

Как рассказал министр образования области Андрей Милёхин, выпускники Шебекинского агротехнического ремесленного техникума и Шебекинского техникума промышленности и транспорта (291 человек), а также выпускники, зарегистрированные на территории Шебекинского и Грайворонского округа, других профобразовательных организаций (примерно 120 человек) не будут сдавать демонстрационные экзамены и защищать выпускные квалификационные работы.

Ввиду того, что учебный процесс проводится в дистанционном формате, а также особенностей, которые сложились в Шебекинском округе, не у всех выпускников существует доступ к материалам, а самое главное - к дипломным работам. В рамках действующего законодательства мы вправе принять следующие решения: результат итоговой аттестации для вышеобозначенных выпускников — среднеарифметические отметки по профессиональным модулям, которые включены в программу среднего профобразования.
Андрей Милёхин
Фото: министерство образования области

Для выпускников других 19 профессиональных образовательных организаций, которые обучались дистанционно, защиты выпускной квалификационной работы будут проводиться в дистанционном формате, а демонстрационный экзамен будут сдавать малыми группами, в соответствии с утверждёнными графиками и мерами безопасности.

Для оставшихся выпускников колледжей, которые обучались очно (это 12 профессиональных образовательных организаций) итоговая госаттестация состоится.
Андрей Милёхин
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#Алина Харина#Диплом#Колледжи#Выпускные#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин
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