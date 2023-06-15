Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня, 12:09

Published 15 июня, 12:09

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Изображение материала

РЖД и «Уралкалий» заключили соглашение о перевозке минеральных удобрений

15 июня 2023, 12:09
На Петербургском международном экономическом форуме ОАО «РЖД» и ПАО «Уралкалий» достигли соглашения о долгосрочном партнерстве, которое направлено на обеспечение перевозки минеральных удобрений и другой химической продукции.

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов подписали документ, устанавливающий основы взаимовыгодного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок продукции, производимой ПАО «Уралкалий».

Соглашение направлено на установление стабильного сотрудничества и предусматривает, что ПАО «Уралкалий» будет предоставлять свои грузы для перевозки железнодорожным транспортом в соответствии с долгосрочными планами и информировать заблаговременно о любых изменениях в объемах перевозок.

В свою очередь, ОАО «РЖД» обязуется осуществлять перевозку грузов компании и применять гибкую тарифную политику согласно установленным нормативным актам.

Подпишитесь
Два дома и водонапорная башня пострадали в результате обстрелов Белгородской области
Сегодня, 14:55
Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии
Сегодня, 09:59
У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова не вышло добиться домашнего ареста
Сегодня, 08:09
Нехорошее число: сколько денег нужно на ремонт горевшего в центре Белгорода МКД
Сегодня, 13:37
Нашли вещи: шебекинцам пришлось самим искать пропавшего директора ботсада БелГУ
Сегодня, 14:22
Прибыльные улыбки: сколько заработали на зубах компании депутата Валентина Чуева?
Сегодня, 14:54