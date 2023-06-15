РЖД и Росреестр заключают партнерство для развития цифровых сервисов

Posted 15 июня, 13:07
Published 15 июня, 13:07
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и руководитель Росреестра Олег Скуфинский подписали соглашение, направленное на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Согласно подписанному документу, Росреестр предоставит методическую помощь ОАО «РЖД» в вопросах государственного осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав, касающихся объектов железнодорожного транспорта. В свою очередь, железнодорожный холдинг получит возможность использовать цифровые сервисы Росреестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.