Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня, 13:07

Published 15 июня, 13:07

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

РЖД и Росреестр заключают партнерство для развития цифровых сервисов

15 июня 2023, 13:07
В рамках Петербургского международного экономического форума было объявлено о партнерстве между ОАО «РЖД» и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (Росреестр) в целях совместного развития цифровых сервисов.

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и руководитель Росреестра Олег Скуфинский подписали соглашение, направленное на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Согласно подписанному документу, Росреестр предоставит методическую помощь ОАО «РЖД» в вопросах государственного осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав, касающихся объектов железнодорожного транспорта. В свою очередь, железнодорожный холдинг получит возможность использовать цифровые сервисы Росреестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпишитесь
Два дома и водонапорная башня пострадали в результате обстрелов Белгородской области
Сегодня, 14:55
Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии
Сегодня, 09:59
У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова не вышло добиться домашнего ареста
Сегодня, 08:09
Нехорошее число: сколько денег нужно на ремонт горевшего в центре Белгорода МКД
Сегодня, 13:37
Нашли вещи: шебекинцам пришлось самим искать пропавшего директора ботсада БелГУ
Сегодня, 14:22
Прибыльные улыбки: сколько заработали на зубах компании депутата Валентина Чуева?
Сегодня, 14:54