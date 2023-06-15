Родители студентов шебекинских техникумов попросили завершить учебный год досрочно

Местная жительница попросила завершить досрочно учебный процесс для студентов шебекинских техникумов: «Дети в разных концах страны, связь с преподавателями то есть, то нет. Никто не знает толком, когда закончится учёба, нельзя ли первокурсникам закончить учебный год досрочно или учёба, если её можно так назвать, будет до конца июня?».