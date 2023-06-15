Родители студентов шебекинских техникумов попросили завершить учебный год досрочно

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Местная жительница попросила завершить досрочно учебный процесс для студентов шебекинских техникумов: «Дети в разных концах страны, связь с преподавателями то есть, то нет. Никто не знает толком, когда закончится учёба, нельзя ли первокурсникам закончить учебный год досрочно или учёба, если её можно так назвать, будет до конца июня?».
Андрей Милёхин отметил, что учебный план был сформирован в сентябре прошлого года, он предполагает определённый объём содержания и учебных часов, которые должны быть реализованы в полном объёме. Что касается студентов шебекинских колледжей, то в ближайшее время каждый курс должен получить рекомендации по времени окончания учёбы.
Мы пересматриваем график учебного процесса для студентов шебекинских колледжей. В ближайшее время каждый курс получит соответствующие рекомендации и инструкции по времени окончания учебного процесса и особенностям проведения госаттестации.
Андрей Милёхин