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РЭО займётся развитием инфраструктуры обращения с ТКО в Курской области

15 июня 2023, 12:17
Фото: 1MI
В Курской области планируется осуществление проектов по созданию объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессионных соглашений.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Роман Старовойт подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры обращения с ТКО в регионе во время встречи на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет gorod55.ru.

Денис Буцаев заявил, что соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО, подписанное с Романом Владимировичем, предусматривает разработку совместного плана мероприятий для реализации инвестиционных проектов по созданию объектов для обработки и утилизации ТКО. Глава РЭО добавил, что механизм концессионных соглашений уже показал свою эффективность в развитии инфраструктуры ТКО в других регионах.

Российский экологический оператор в сотрудничестве с руководством Курской области определит источники финансирования инвестиционных проектов на территории региона и рассмотрит возможности предоставления поддержки проектам со стороны Российского экологического оператора.

Соглашение также включает положения о информационном взаимодействии и поддержке в вопросах организации деятельности по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов.

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