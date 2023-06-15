РЭО займётся развитием инфраструктуры обращения с ТКО в Курской области

Денис Буцаев заявил, что соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО, подписанное с Романом Владимировичем, предусматривает разработку совместного плана мероприятий для реализации инвестиционных проектов по созданию объектов для обработки и утилизации ТКО. Глава РЭО добавил, что механизм концессионных соглашений уже показал свою эффективность в развитии инфраструктуры ТКО в других регионах.