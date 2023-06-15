РЭО займётся развитием инфраструктуры обращения с ТКО в Курской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Роман Старовойт подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры обращения с ТКО в регионе во время встречи на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет gorod55.ru.
Денис Буцаев заявил, что соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО, подписанное с Романом Владимировичем, предусматривает разработку совместного плана мероприятий для реализации инвестиционных проектов по созданию объектов для обработки и утилизации ТКО. Глава РЭО добавил, что механизм концессионных соглашений уже показал свою эффективность в развитии инфраструктуры ТКО в других регионах.
Российский экологический оператор в сотрудничестве с руководством Курской области определит источники финансирования инвестиционных проектов на территории региона и рассмотрит возможности предоставления поддержки проектам со стороны Российского экологического оператора.
Соглашение также включает положения о информационном взаимодействии и поддержке в вопросах организации деятельности по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов.