РЭО представил экопросветительский видеоролик на ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:51
Как сообщает gorod55.ru, титулованная фигуристка обратилась к россиянам, призывая их беречь природу.
Загитова подчеркнула, что борьба с мусором на планете — дело, которым должен заниматься каждый. Спортсменка отметила, что уже давно интересуется проблемами защиты окружающей среды, поэтому была рада сотрудничеству с РЭО и его главой Денисом Буцаевым. Вместе с гендиректором РЭО девушка приняла участие в сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», которая прошла 15 июня в рамках ПМЭФ-2023. Помимо Загитовой и Буцаева, на сессии выступали экологи и просто неравнодушные к проблемам планеты люди.
Фигуристка обратилась к собравшимся с призывом обязательно посмотреть видеоролик, созданный при участии РЭО. Ролик можно найти в соцсетях РЭО — достаточно перейти по ссылке во «ВКонтакте».
Глава РЭО Денис Буцаев в ходе своего выступления на ПМЭФ отметил важность изменения ментальности, поведенческой модели россиян. Он уверен, что каждый из нас ежедневно может делать несложный выбор — приобретать более экологичные виды товаров, формировать собственное более ответственное поведение, разделять отходы. Помимо этого, стоит отказаться от излишней упаковки, сдавать ненужные вещи в секонд-хенд или на переработку. Только выбор более экологичного поведения поможет добиться желаемого результата, а появление современной инфраструктуры отрасли обращения с отходами может закрепить его.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, компания располагает внушительным медиабанком, который постоянно пополняется новыми экопросветительскими материалами, включая социальную рекламу, плакаты, фотографии, уроки «Зеленой школы». Видеоролики с участием публичных персон Российский экологический оператор выпускает уже не в первый раз, так как они пользуются популярностью у интернет-пользователей и склоняют аудиторию к выбору более экологичной модели потребления.