РЭО представил экопросветительский видеоролик на ПМЭФ-2023

Загитова подчеркнула, что борьба с мусором на планете — дело, которым должен заниматься каждый. Спортсменка отметила, что уже давно интересуется проблемами защиты окружающей среды, поэтому была рада сотрудничеству с РЭО и его главой Денисом Буцаевым. Вместе с гендиректором РЭО девушка приняла участие в сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», которая прошла 15 июня в рамках ПМЭФ-2023. Помимо Загитовой и Буцаева, на сессии выступали экологи и просто неравнодушные к проблемам планеты люди.