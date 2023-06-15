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РЭО: Подписан договор со Сбером о софинансировании концессионных проектов в сфере ТКО

15 июня 2023, 13:38
Российский экологический оператор (РЭО) и публичное акционерное общество «Сбербанк России» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, и Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк», подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, пишет gorod55.ru

Согласно соглашению, РЭО и Сбербанк будут совместно заниматься разработкой и доработкой типовых решений для софинансирования инвестиционных проектов в области обращения с ТКО. Они также обсудят базовые условия софинансирования, формы прямого соглашения и другие аспекты, сокращающие сроки предоставления финансирования от РЭО концессионерам. Основными проектами, которые будут получать финансирование, являются строительство и реконструкция объектов обращения с ТКО.

Целью этого сотрудничества является повышение эффективности деятельности РЭО и Сбербанка, а также установление долгосрочных партнерских отношений при софинансировании инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО. Стороны также планируют разработать единые стандарты участия в реализации инфраструктурных проектов в этой сфере. Совместное финансирование проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО также рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности обеих сторон.

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