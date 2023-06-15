РЭО: Подписан договор со Сбером о софинансировании концессионных проектов в сфере ТКО

Целью этого сотрудничества является повышение эффективности деятельности РЭО и Сбербанка, а также установление долгосрочных партнерских отношений при софинансировании инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО. Стороны также планируют разработать единые стандарты участия в реализации инфраструктурных проектов в этой сфере. Совместное финансирование проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО также рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности обеих сторон.