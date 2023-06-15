РЭО: Обмен технологиями, зеленые облигации и кадры — векторы работы со странами АСЕАН

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Как сообщает gorod55.ru, с таким заявлением на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.
В своей речи на сессии «ЕАЭС — АСЕАН» Буцаев особо отметил три основных вектора — обмен технологиями, зеленые облигации и кадры.
Он рассказал, что в целях развития обмена технологиями, технологическими решениями и оборудованием ППК «РЭО» организовала переговоры с Китаем. Российская сторона планирует перенять некоторые технологические решения КНР, а кроме того, выстраивает взаимодействие с Вьетнамом, Мьянмой, Индонезией, договариваясь о поставке отечественного технологического оборудования для реализации ряда инициатив на территории этих государств.
Согласно комментарию Буцаева, РЭО все чаще обсуждает вопросы о выпуске зеленых облигаций. Такие ценные бумаги — набирающий популярность финансовый инструмент, который довольно масштабно применяется в странах АСЕАН для инвестирования проектов устойчивого развития. В данной отрасли объемы подобного рода облигационных займов могут доходить до десятков миллиардов долларов. ППК «РЭО» обсуждает инициативы, к которым могла бы присоединиться Россия, опираясь на инструменты, уже запущенные на рынке нашей страны.
Глава РЭО рассказал и о подготовке кадров для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Он заявил, что каждый из участников такого глобального процесса, в том числе и государства АСЕАН, нуждается в квалифицированном кадровом резерве. Для устранения дефицита специалистов Буцаев предлагает использовать достаточно значимый потенциал профильных университетов России.
Поэтому внутри страны Российский экологический оператор сформировал консорциум вузов, членами которого стали около 40 образовательных учреждений, занимающихся подготовкой кадров для отрасли устойчивого развития.