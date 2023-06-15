РЭО: Обмен технологиями, зеленые облигации и кадры — векторы работы со странами АСЕАН

Согласно комментарию Буцаева, РЭО все чаще обсуждает вопросы о выпуске зеленых облигаций. Такие ценные бумаги — набирающий популярность финансовый инструмент, который довольно масштабно применяется в странах АСЕАН для инвестирования проектов устойчивого развития. В данной отрасли объемы подобного рода облигационных займов могут доходить до десятков миллиардов долларов. ППК «РЭО» обсуждает инициативы, к которым могла бы присоединиться Россия, опираясь на инструменты, уже запущенные на рынке нашей страны.