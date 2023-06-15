При белгородском губернаторе Гладкове появится совет по улучшению качества жизни

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Белгородской области появится совет при губернаторе по улучшению качества жизни. Коллегиальный орган сформируют из различного рода министров, заместителей губернатора, представителей вузов и т. д.
Руководить советом будет губернатор Вячеслав Гладков. Зампредседателя станет министр образования региона Андрей Милёхин, а секретарём — министр соцзащиты Елена Батанова.
Совет решили создать для рассмотрения проектов в социальной сфере, формирования предложений по приоритетам реализации региональной политики в соцсфере, участия в разработке стратегии её развития. Рассматривать он будет вопросы, связанные с улучшением качества жизни граждан.
Решения коллегиального органа утверждаются председателем совета либо его заместителем по соответствующему поручению. Документ вступил в силу 13 июня.