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При белгородском губернаторе Гладкове появится совет по улучшению качества жизни

15 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
В коллегиальный орган войдут чиновники различных уровней, представители университетов и другие, следует из распоряжения регионального правительства.

В Белгородской области появится совет при губернаторе по улучшению качества жизни. Коллегиальный орган сформируют из различного рода министров, заместителей губернатора, представителей вузов и т. д.

Руководить советом будет губернатор Вячеслав Гладков. Зампредседателя станет министр образования региона Андрей Милёхин, а секретарём — министр соцзащиты Елена Батанова.

Совет решили создать для рассмотрения проектов в социальной сфере, формирования предложений по приоритетам реализации региональной политики в соцсфере, участия в разработке стратегии её развития. Рассматривать он будет вопросы, связанные с улучшением качества жизни граждан.

Решения коллегиального органа утверждаются председателем совета либо его заместителем по соответствующему поручению. Документ вступил в силу 13 июня.

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