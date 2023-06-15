После ямочного ремонта фирмы «Белгороддорстрой» нашли недостатки

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Updated Сегодня, 13:00
В редакцию Бел.Ру поступило много обращений от людей, которые указывали на участки дорог, нуждающиеся в ямочном ремонте. Мы выпустили серию материалов, подробно рассказав о проблемах на Харгоре в областном центре, в целом по Белгороду и за его пределами.
Чтобы узнать, какую работу по ремонту дорог провели в Белгороде, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию.
Городские власти ответили, что Белгорблагоустройство обслуживает улично-дорожную сеть протяжённостью 574,07 км. Проезжую часть ремонтируют литой и плотной асфальтобетонной смесью, а также струйно-инъекционным методом.
В 2022 году выполнен ремонт покрытия проезжей части площадью 36 521,2 м². Это 1218 участков улично-дорожной сети.
Первоочередные работы по устранению аварийных дефектов производятся на дорогах с высокой интенсивностью движения, маршрутах движения городского пассажирского транспорта, а также в рамках рассмотрения предписаний госавтоинспекторов, предостережений городской прокуратуры и обращений в центральную диспетчерскую УБГБ.
После завершения первоочередных работ управление приступает к текущему ремонту улично-дорожной сети, межквартальных проездов по ранее согласованным графикам.
Всего в 2022 году на ремонт направили 27,6 млн рублей. Из них 27 млн рублей — дотация из областного бюджета и 177 тысяч рублей - средства городского бюджета.
Подрядчиками выступали фирмы «Белгороддорстрой» и «Автодорстрой — Подрядчик». Они проводили ямочный ремонт плотной и литой асфальтобетонной смесью.
При этом в 2022 и в 2023 году после выполнения работ по ямочному ремонту компанией «Белгороддорстрой» были выявлены недостатки. По итогам составили акты комиссионного обследования и направили их подрядчику для устранения дефектов в течение трёх дней. В мэрии добавили, что при повторном комиссионном обследовании факты устранения дефектов подтвердились.
В текущем году в Белгороде планируют отремонтировать 47 000 «квадратов» улично-дорожной сети. Прогнозирование увеличения объёма работ позволила закупка новой техники для струйно-инъекционного метода ямочного ремонта.
Всего в 2023 году на ямочный ремонт направили 50,4 млн рублей.