После ямочного ремонта фирмы «Белгороддорстрой» нашли недостатки

При этом в 2022 и в 2023 году после выполнения работ по ямочному ремонту компанией «Белгороддорстрой» были выявлены недостатки. По итогам составили акты комиссионного обследования и направили их подрядчику для устранения дефектов в течение трёх дней. В мэрии добавили, что при повторном комиссионном обследовании факты устранения дефектов подтвердились.