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После ямочного ремонта фирмы «Белгороддорстрой» нашли недостатки

15 июня 2023, 13:00
Фото: 1MI
Журналисты Бел.Ру подробно рассказали о проблемных участках, которые нуждаются в ямочном ремонте в Белгорода и за чертой города. Также мы узнали у городских властей, какие подрядчики выполняли работы и насколько это было качественно.

В редакцию Бел.Ру поступило много обращений от людей, которые указывали на участки дорог, нуждающиеся в ямочном ремонте. Мы выпустили серию материалов, подробно рассказав о проблемах на Харгоре в областном центре, в целом по Белгороду и за его пределами.

Чтобы узнать, какую работу по ремонту дорог провели в Белгороде, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию.

Городские власти ответили, что Белгорблагоустройство обслуживает улично-дорожную сеть протяжённостью 574,07 км. Проезжую часть ремонтируют литой и плотной асфальтобетонной смесью, а также струйно-инъекционным методом.

В 2022 году выполнен ремонт покрытия проезжей части площадью 36 521,2 м². Это 1218 участков улично-дорожной сети.

Первоочередные работы по устранению аварийных дефектов производятся на дорогах с высокой интенсивностью движения, маршрутах движения городского пассажирского транспорта, а также в рамках рассмотрения предписаний госавтоинспекторов, предостережений городской прокуратуры и обращений в центральную диспетчерскую УБГБ.

После завершения первоочередных работ управление приступает к текущему ремонту улично-дорожной сети, межквартальных проездов по ранее согласованным графикам.

Всего в 2022 году на ремонт направили 27,6 млн рублей. Из них 27 млн рублей — дотация из областного бюджета и 177 тысяч рублей - средства городского бюджета.

Подрядчиками выступали фирмы «Белгороддорстрой» и «Автодорстрой — Подрядчик». Они проводили ямочный ремонт плотной и литой асфальтобетонной смесью.

При этом в 2022 и в 2023 году после выполнения работ по ямочному ремонту компанией «Белгороддорстрой» были выявлены недостатки. По итогам составили акты комиссионного обследования и направили их подрядчику для устранения дефектов в течение трёх дней. В мэрии добавили, что при повторном комиссионном обследовании факты устранения дефектов подтвердились.

В текущем году в Белгороде планируют отремонтировать 47 000 «квадратов» улично-дорожной сети. Прогнозирование увеличения объёма работ позволила закупка новой техники для струйно-инъекционного метода ямочного ремонта.

Всего в 2023 году на ямочный ремонт направили 50,4 млн рублей.

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