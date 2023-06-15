Новые светофоры появляются на федеральных трассах в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Новые светофоры появляются на федеральных трассах Белгородской области. Один из них заработал в Новосадовом. Установить светофор на дороге Белгород — М4 Дон жители микрорайона Новосадовый-41 просили уже давно.
Более того, статистика аварийности на указанном участке показывала, что там нужен регулируемый пешеходный переход. В 2022 году у ТЦ «Памир» произошло четыре ДТП. Из-за аварий погибли два человека, ещё трое пострадали.
Теперь на пешеходном переходе есть светофор с кнопкой вызова. Его уже протестировали, и он теперь работает в обычном режиме.
Также в планах — установить светофор на выезде из Алексеевки на федеральную трассу с улицы Заводской. Это ещё одно место концентрации ДТП. По итогам прошлого года произошло шесть аварий. В них травмы различной степени тяжести получили десять человек.
Ещё один светофор ФКУ Упрдор планирует установить на трассе Москва — Харьков в Белгородском районе в микрорайоне Стрелецкое-23. Об этом тоже просят местные жители.