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Новые светофоры появляются на федеральных трассах в Белгородской области

15 июня 2023, 10:36
Фото: 1MI
Один из светофоров уже работает на дороге в Новосадовом. Об этом давно просили местные жители, сообщили в региональном правительстве.

Новые светофоры появляются на федеральных трассах Белгородской области. Один из них заработал в Новосадовом. Установить светофор на дороге Белгород — М4 Дон жители микрорайона Новосадовый-41 просили уже давно.

Более того, статистика аварийности на указанном участке показывала, что там нужен регулируемый пешеходный переход. В 2022 году у ТЦ «Памир» произошло четыре ДТП. Из-за аварий погибли два человека, ещё трое пострадали.

Теперь на пешеходном переходе есть светофор с кнопкой вызова. Его уже протестировали, и он теперь работает в обычном режиме.

Также в планах — установить светофор на выезде из Алексеевки на федеральную трассу с улицы Заводской. Это ещё одно место концентрации ДТП. По итогам прошлого года произошло шесть аварий. В них травмы различной степени тяжести получили десять человек.

Ещё один светофор ФКУ Упрдор планирует установить на трассе Москва — Харьков в Белгородском районе в микрорайоне Стрелецкое-23. Об этом тоже просят местные жители.

Фото: правительство Белгородской области
Новый светофор появился на оживлённом участке в центре Белгорода
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