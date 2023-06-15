На улицах Белгорода обнаружили краснокнижную птицу

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Выяснилось, что пустельга обыкновенная занесена в Красную книгу Белгородчины и находится под особой охраной. Трогать их нежелательно. Как отмечают орнитологи, в последние годы птица всё больше облюбовывает города, поселяется в близости к человеку.
Сейчас слёток пустельги находится у специалистов-реабилитологов. Дальше птенца ждёт выпуск в естественную среду обитания.
В экоохотнадзоре напомнили, что «слётками» называют птиц, покинувших гнездо, неумеющих хорошо летать и самостоятельно добывать пищу. Люди нередко совершают грубую ошибку: подбирают слётков, полагая, что птенцы нуждаются в помощи. Однако такой поступок является огромным, зачастую губительным, вредом для крылатых.