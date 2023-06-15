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На улицах Белгорода обнаружили краснокнижную птицу

15 июня 2023, 16:04
Фото: catalog-photo.ru
Горожане на улицах Белгорода заметили необычную птицу. О находке сперва сообщили в службу спасения, далее — в управление экологического и охотничьего надзора. Специалисты установили, что это слёток пустельги обыкновенной. Об этом сообщает управление Экоохотнадзора Белгородской области в соцсетях.

Выяснилось, что пустельга обыкновенная занесена в Красную книгу Белгородчины и находится под особой охраной. Трогать их нежелательно. Как отмечают орнитологи, в последние годы птица всё больше облюбовывает города, поселяется в близости к человеку.

Сейчас слёток пустельги находится у специалистов-реабилитологов. Дальше птенца ждёт выпуск в естественную среду обитания.

Видео: Сообщество в ВК «Управление Экоохотнадзора Белгородской области»

В экоохотнадзоре напомнили, что «слётками» называют птиц, покинувших гнездо, неумеющих хорошо летать и самостоятельно добывать пищу. Люди нередко совершают грубую ошибку: подбирают слётков, полагая, что птенцы нуждаются в помощи. Однако такой поступок является огромным, зачастую губительным, вредом для крылатых.

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