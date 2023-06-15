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Металлоинвест и Ростехнадзор заключили соглашение о взаимодействии

15 июня 2023, 09:24
Компания «Металлоинвест» и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заключили соглашение о взаимодействии.

Церемония подписания, в которой приняли участие генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предполагает развитие информационного обмена, научно-методической поддержки, научно-техническое сопровождение вопросов, представляющих взаимный интерес. Также стороны договорились о совместной разработке предложений по совершенствованию законодательства, относящегося к компетенции Ростехнадзора.

Для реализации Соглашения планируется создание совместных рабочих и экспертных групп, формирование плана мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности на производственных объектах.

«Соглашение с Ростехнадзором будет способствовать углублению сотрудничества, повышению уровня промышленной безопасности наших предприятий и решению амбициозных производственных задач Компании, — подчеркнул Назим Эфендиев. — Мы рассчитываем на плодотворную совместную работу».

Данное соглашение направлено на продолжение сотрудничества в области обеспечения безопасности в горной и металлургической промышленности, обсуждения изменений федеральных норм и правил в рамках научно-технического совета Ростехнадзора, а также на реализацию новых подходов контрольно-надзорной деятельности, консультирования и профессионального визита.
отметил Александр Трембицкий.
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#Артем Черненко#Металлоинвест#Белгородская область
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