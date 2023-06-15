Металлоинвест и Ростехнадзор заключили соглашение о взаимодействии

Posted Вчера, 09:24
Published Вчера, 09:24
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Церемония подписания, в которой приняли участие генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение предполагает развитие информационного обмена, научно-методической поддержки, научно-техническое сопровождение вопросов, представляющих взаимный интерес. Также стороны договорились о совместной разработке предложений по совершенствованию законодательства, относящегося к компетенции Ростехнадзора.
Для реализации Соглашения планируется создание совместных рабочих и экспертных групп, формирование плана мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности на производственных объектах.
«Соглашение с Ростехнадзором будет способствовать углублению сотрудничества, повышению уровня промышленной безопасности наших предприятий и решению амбициозных производственных задач Компании, — подчеркнул Назим Эфендиев. — Мы рассчитываем на плодотворную совместную работу».
Данное соглашение направлено на продолжение сотрудничества в области обеспечения безопасности в горной и металлургической промышленности, обсуждения изменений федеральных норм и правил в рамках научно-технического совета Ростехнадзора, а также на реализацию новых подходов контрольно-надзорной деятельности, консультирования и профессионального визита.
отметил Александр Трембицкий.