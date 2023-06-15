Металлоинвест и Ростехнадзор заключили соглашение о взаимодействии

«Соглашение с Ростехнадзором будет способствовать углублению сотрудничества, повышению уровня промышленной безопасности наших предприятий и решению амбициозных производственных задач Компании, — подчеркнул Назим Эфендиев. — Мы рассчитываем на плодотворную совместную работу».