Мэрию Белгорода несколько лет убеждали убрать велодорожку на Костюкова. Свершилось

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Речь идёт о дорожке от Технолога вниз. Здесь был установлен дорожный знак 4.5.2 (велопешеходная дорожка с совмещённым движением) на узком тротуаре шириной в 1 метр. Это провоцировало конфликты пешеходов и водителей СИМ — пешеходы и велосипедисты не могли разъехаться на столь узком клочке сооружения. Также сохранялась высокая вероятность ДТП.
После долгих дискуссий и обсуждений, власти города прислушались к активистам и приняли решение демонтировать дорожный знак, о чём сообщили в социальных сетях.
Очень долго говорили, я много раз писал, проводили встречи и совещания о том, почему это не велодорожка, а тротуар. Убеждал, почему надо делать безопасные велодороги, а не «для километража», объяснял, почему нельзя считать это сооружение велодорожкой, почему эти знаки, провоцируют ДТП и конфликты пешеходов и СИМ…
И вот наконец — появился свет в конце тоннеля — знаки будут демонтированы. Спасибо администрация города Белгорода. На то, чтобы убедить администрацию в том, что эта велодорога не соответствует нормативам и знаки надо убрать, ушло всего лишь несколько лет.
— отметил Кошкин в соцсетях.