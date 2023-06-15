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Мэрию Белгорода несколько лет убеждали убрать велодорожку на Костюкова. Свершилось

15 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI

На улице Костюкова в Белгороде уберут велодорожку

Об этом сообщил белгородский активист Константин Кошкин в социальных сетях. Ранее сообщалось, что сооружение не соответствует нормативам и по факту являлось тротуаром.

Речь идёт о дорожке от Технолога вниз. Здесь был установлен дорожный знак 4.5.2 (велопешеходная дорожка с совмещённым движением) на узком тротуаре шириной в 1 метр. Это провоцировало конфликты пешеходов и водителей СИМ — пешеходы и велосипедисты не могли разъехаться на столь узком клочке сооружения. Также сохранялась высокая вероятность ДТП.

После долгих дискуссий и обсуждений, власти города прислушались к активистам и приняли решение демонтировать дорожный знак, о чём сообщили в социальных сетях.

Очень долго говорили, я много раз писал, проводили встречи и совещания о том, почему это не велодорожка, а тротуар. Убеждал, почему надо делать безопасные велодороги, а не «для километража», объяснял, почему нельзя считать это сооружение велодорожкой, почему эти знаки, провоцируют ДТП и конфликты пешеходов и СИМ…
И вот наконец — появился свет в конце тоннеля — знаки будут демонтированы. Спасибо администрация города Белгорода. На то, чтобы убедить администрацию в том, что эта велодорога не соответствует нормативам и знаки надо убрать, ушло всего лишь несколько лет.

— отметил Кошкин в соцсетях.

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#Таисия Некрасова#Новости Белгорода#Общество#Город#Велодорожки#Белгородская область#Белгород#Константин Кошкин
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