Мэрию Белгорода несколько лет убеждали убрать велодорожку на Костюкова. Свершилось

Речь идёт о дорожке от Технолога вниз. Здесь был установлен дорожный знак 4.5.2 (велопешеходная дорожка с совмещённым движением) на узком тротуаре шириной в 1 метр. Это провоцировало конфликты пешеходов и водителей СИМ — пешеходы и велосипедисты не могли разъехаться на столь узком клочке сооружения. Также сохранялась высокая вероятность ДТП.