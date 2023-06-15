Кто из жителей Белгородской области может получить бесплатные продуктовые наборы?

В наборы входят сахар, мука, крупы (рис и гречка), макароны, консервы, кондитерские изделия и подсолнечное масло. Выдаются продукты раз месяц. Семьям от одного до трёх человек положен один набор, на 4-5 человек — два набора, 6-7 человек — три, а от 8 и более — четыре набора.