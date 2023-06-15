Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Изображение материала

Кто из жителей Белгородской области может получить бесплатные продуктовые наборы?

15 июня 2023, 08:19
Фото: 1MI

Белгородский оперштаб рассказал об условиях получения бесплатных продуктовых наборов

Получить продуктовые наборы могут жители Шебекинского и Грайворонского округов, а также тех сёл, где действует режим ЧС. Мера распространяется на людей, проживающих не в ПВР. Подробности сообщает областной оперштаб.

В белгородском оперштабе рассказали, кому в регионе положены бесплатные продуктовые наборы. В категорию получателей вошли жители Шебекинского горокруга с регистрацией в муниципалитете, сёл Гора-Подол, Заречье-1, Заречье-2, Козинка и Глотово, а также те, кто жил в населённых пунктах, где действует режим ЧС.

В наборы входят сахар, мука, крупы (рис и гречка), макароны, консервы, кондитерские изделия и подсолнечное масло. Выдаются продукты раз месяц. Семьям от одного до трёх человек положен один набор, на 4-5 человек — два набора, 6-7 человек — три, а от 8 и более — четыре набора.

Получить продуктовые наборы можно в ЦМИ, КЦ «Октябрь», ТРЦ «Пять звёзд» и ДС «Космос». Также продукты выдаются в администрациях. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие проживание в вышеуказанных населённых пунктах.

Добавим, что продуктовые наборы для белгородцев, вынужденно покинувших свои дома, формируют, исходя из количества человек в семье. Весят такие наборы примерно 9 кг. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителям развезли порядка 10 тыс. наборов с продуктами.

Подробнее ознакомиться с порядком получения продуктов можно в карточках.

Фото: Оперштаб Белгородской области
Более 40 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Выплату в 10 тысяч рублей уже получили 34 тысячи белгородцевЖителям Шебекино с пропиской в другом месте объяснили как получить выплатыДомашние животные и выплаты: что беспокоит переселенцев из Шебекинского округа
#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Вынужденные переселенцы#Общество#Продукты#Продуктовые наборы#Семьи#Оперштаб
Подпишитесь
В Белгородской области средняя «бытовая» взятка выросла на 11 тысяч рублей
Сегодня, 11:07
Водоканал ответил на опасения белгородцев об «экологической катастрофе» на Везёлке
Сегодня, 06:51
Под снарядами «Града» оказалось несколько сёл в Белгородской области
Сегодня, 08:57
Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области
Сегодня, 12:01
Белгородэнерго смонтировало новые светильники в 23 населённых пунктах области
Сегодня, 09:23
«Новые люди» помогли белгородским студентам разработать экологический бизнес-проект
Сегодня, 06:44