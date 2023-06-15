Кто из жителей Белгородской области может получить бесплатные продуктовые наборы?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В белгородском оперштабе рассказали, кому в регионе положены бесплатные продуктовые наборы. В категорию получателей вошли жители Шебекинского горокруга с регистрацией в муниципалитете, сёл Гора-Подол, Заречье-1, Заречье-2, Козинка и Глотово, а также те, кто жил в населённых пунктах, где действует режим ЧС.
В наборы входят сахар, мука, крупы (рис и гречка), макароны, консервы, кондитерские изделия и подсолнечное масло. Выдаются продукты раз месяц. Семьям от одного до трёх человек положен один набор, на 4-5 человек — два набора, 6-7 человек — три, а от 8 и более — четыре набора.
Получить продуктовые наборы можно в ЦМИ, КЦ «Октябрь», ТРЦ «Пять звёзд» и ДС «Космос». Также продукты выдаются в администрациях. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие проживание в вышеуказанных населённых пунктах.
Добавим, что продуктовые наборы для белгородцев, вынужденно покинувших свои дома, формируют, исходя из количества человек в семье. Весят такие наборы примерно 9 кг. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителям развезли порядка 10 тыс. наборов с продуктами.
Подробнее ознакомиться с порядком получения продуктов можно в карточках.