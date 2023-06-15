Критикующий СВО блогер Штефанов сообщил о своём задержании в Белгородской области

Штефанов называет себя историком и занимается созданием роликов на соответствующую тему. С началом СВО блогер стал публиковать видео о событиях на Украине: в них он сравнивал российских политиков с политиками времён нацистской Германии, а один из последних своих материалов, посвящённый году спецоперации, он назвал «Обыкновенная денацификация» — по аналогии с фильмом «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Ранее Штефанов уже снимал фильм о ситуации в ДНР.