Критикующий СВО блогер Штефанов сообщил о своём задержании в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
О своём якобы задержании блогер Александр Штефанов написал в личном Telegram-канале на 60 тыс. подписчиков. По его словам, он снимал материал в Белгородской области и работал в гуманитарной миссии по помощи шебекинцам.
Сегодня приехал в поселок Отрадное. Поснимать доехал на общественном транспорте. Местная «тероборона» задержала, отняла паспорт. Передают полиции.
Александр Штефанов
Позже блогер добавил, что у него изъяли телефон.
Штефанов называет себя историком и занимается созданием роликов на соответствующую тему. С началом СВО блогер стал публиковать видео о событиях на Украине: в них он сравнивал российских политиков с политиками времён нацистской Германии, а один из последних своих материалов, посвящённый году спецоперации, он назвал «Обыкновенная денацификация» — по аналогии с фильмом «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Ранее Штефанов уже снимал фильм о ситуации в ДНР.
Несмотря на то, что Штефанова уже проверяли на реабилитацию нацизма, себя блогер называет «настоящим патриотом». Широкую известность Штефанов обрёл после конфликта с другим блогером, Стасом Васильевым — последний также снимал видео о ДНР, но с отличными от умозаключений Штефанова выводами.