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Posted 15 июня 2023, 14:19

Published 15 июня 2023, 14:19

Modified 15 июня 2023, 14:29

Updated 15 июня 2023, 14:29

Критикующий СВО блогер Штефанов сообщил о своём задержании в Белгородской области

15 июня 2023, 14:19
Сюжет
СВО
Как утверждает публикующий ролики на историко-политическую тематику блогер, его задержали при подготовке видео о ситуации в Белгородской области. Ранее в своих работах Штефанов критиковал решение о проведении СВО и призывал к скорейшему завершению конфликта.

О своём якобы задержании блогер Александр Штефанов написал в личном Telegram-канале на 60 тыс. подписчиков. По его словам, он снимал материал в Белгородской области и работал в гуманитарной миссии по помощи шебекинцам.

Сегодня приехал в поселок Отрадное. Поснимать доехал на общественном транспорте. Местная «тероборона» задержала, отняла паспорт. Передают полиции.
Александр Штефанов

Позже блогер добавил, что у него изъяли телефон.

Штефанов называет себя историком и занимается созданием роликов на соответствующую тему. С началом СВО блогер стал публиковать видео о событиях на Украине: в них он сравнивал российских политиков с политиками времён нацистской Германии, а один из последних своих материалов, посвящённый году спецоперации, он назвал «Обыкновенная денацификация» — по аналогии с фильмом «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Ранее Штефанов уже снимал фильм о ситуации в ДНР.

Несмотря на то, что Штефанова уже проверяли на реабилитацию нацизма, себя блогер называет «настоящим патриотом». Широкую известность Штефанов обрёл после конфликта с другим блогером, Стасом Васильевым — последний также снимал видео о ДНР, но с отличными от умозаключений Штефанова выводами.

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