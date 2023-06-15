Корпорация МСП: 2022 год показал рост торгового и ресторанного бизнеса

Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отчиталась, что по итогам 2022 года рост зафиксировали у почти 28 тысяч малых и микропредприятий, переместившихся в более высокую категорию бизнеса. В целом, согласно показателям переходов МСП-компаний в более высокие категории, 2022 год принес итоги, которые почти на 8,5% превосходят результаты 2021-го.