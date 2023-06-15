Корпорация МСП: 2022 год показал рост торгового и ресторанного бизнеса

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«В списке отраслей-лидеров также деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», — указал он.
Корпорация МСП озвучила ежегодную оценку субъектов РФ в части динамики переходов между категориями бизнеса. Исаевич также объявил регионы, которые лидируют по приросту показателей переходов субъектов МСП в более высокие категории в 2022 году по сравнению с 2021 годом, пишут РИА Новости.
Согласно данным, представленным Исаевичем, абсолютным лидером рейтинга по числу переходов из микро- в малый бизнес оказалась Ингушетия. За ней в списке лидирующих регионов разместились Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкария. По росту числа переходов из микро- в средний бизнес лидерами года назвали Ульяновскую, Мурманскую и Архангельскую области, Алтайский и Красноярский край. Наилучшие показатели роста числа переходов из малого в средний бизнес признали за Республикой Саха (Якутия), Вологодской областью, Бурятией, Саратовской областью и Адыгеей.
В статистические данные Корпорации МСП также включена информация о доле субъектов МСП, продемонстрировавших рост. По этому показателю первые позиции за Москвой (0,75% от общего числа МСП), Санкт-Петербургом (0,68%), Удмуртией (0,58%), Воронежской (0,56%) и Омской областями (0,54%).
Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отчиталась, что по итогам 2022 года рост зафиксировали у почти 28 тысяч малых и микропредприятий, переместившихся в более высокую категорию бизнеса. В целом, согласно показателям переходов МСП-компаний в более высокие категории, 2022 год принес итоги, которые почти на 8,5% превосходят результаты 2021-го.
На сегодня МСП-предприятия могут рассчитывать на получение поддержки различных видов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».