Имущество компании-банкрота «Грибы Белогорья» выставили на торги за 318 млн рублей

Напомним, ранее ферма по выращиванию шампиньонов не смогла остановить банкротство через Верховный суд РФ. Компании отказали в кассационной жалобе на решение, принятое Арбитражным судом Белгородской области. За год до этого Белгородский арбитраж удовлетворил иск Сбербанка и запустил на предприятии процесс наблюдения — первый этап процедуры банкротства.