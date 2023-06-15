Глава РЭО считает перспективными проекты по дегазации полигонов

Posted Сегодня, 20:46
Published Сегодня, 20:46
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Он поделился информацией о климатических проектах, связанных с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО). Буцаев отметил, что такие проекты являются глобальным трендом, несмотря на то что сегодня они составляют лишь от 3 до 5% от общего количества климатических единиц в обращении. За год в мире в среднем выпускается шесть миллионов углеродных единиц от таких проектов, пишет gorod55.ru. Однако самое важное значение этих проектов в том, что они направлены на решение проблем для улучшения экологии, а не для нужд промышленности, подчеркнул глава РЭО.
Чаще всего используются такие климатические технологии, как улавливание и энергетическая утилизация свалочного газа, компостирование органических отходов. Расходы на такие проекты значительно меньше по сравнению с другими отраслями экономики.
Сегодня есть технологические методы для дегазации полигонов в России, отметил Буцаев. Такие технологии можно получить также из дружественных стран. На данный момент экспертная оценка объема углеродных выбросов составляет 63 млн тонн в год. Этого достаточно для реализации самого крупного экологического проекта по дегазации всех полигонов.
Климатические проекты, связанные с активной дегазацией полигонов и утилизацией свалочного газа для получения электрической энергии и газомоторного топлива, очень перспективны и позволят компаниям, работающим в отрасли обращения с ТКО, выходить на рынок углеродных единиц.