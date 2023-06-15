Глава РЭО считает перспективными проекты по дегазации полигонов

Он поделился информацией о климатических проектах, связанных с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО). Буцаев отметил, что такие проекты являются глобальным трендом, несмотря на то что сегодня они составляют лишь от 3 до 5% от общего количества климатических единиц в обращении. За год в мире в среднем выпускается шесть миллионов углеродных единиц от таких проектов, пишет gorod55.ru. Однако самое важное значение этих проектов в том, что они направлены на решение проблем для улучшения экологии, а не для нужд промышленности, подчеркнул глава РЭО.