Глава РЭО: Комплекс по переработке ТКО за 3 млрд рублей появится в Калужской области

Глава ППК «РЭО» пообещал, что до конца 2025 года в Калужской области в эксплуатацию будет введен современный комплекс, способный обрабатывать 150 тысяч тонн мусора в год и утилизировать 45 тысяч тонн. На реализацию такого проекта будет направлено три миллиарда рублей.