Глава РЭО: Комплекс по переработке ТКО за 3 млрд рублей появится в Калужской области

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Детали предстоящей работы по возведению нового предприятия на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Как сообщает gorod55.ru, по итогам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве для развития в регионе инфраструктуры обращения с ТКО.
Глава ППК «РЭО» пообещал, что до конца 2025 года в Калужской области в эксплуатацию будет введен современный комплекс, способный обрабатывать 150 тысяч тонн мусора в год и утилизировать 45 тысяч тонн. На реализацию такого проекта будет направлено три миллиарда рублей.
Буцаев рассказал, что на полях ПМЭФ удалось заключить с властями региона договоренность о сотрудничестве в отрасли обращения с отходами, и теперь Российский экологический оператор и Калужская область будут рассматривать возможности финансирования нового проекта со стороны РЭО.
В настоящее время инвестор при участии властей региона формирует задание на проектирование, которое в будущем передадут на согласование в ППК «РЭО». Земельный участок уже сформирован, ведется подготовка к подписанию договора аренды.
Запуск в эксплуатацию комплекса по переработке отходов даст региону возможность достичь целевых показателей по снижению объема отправляемых на мусорные полигоны отходов вдвое и 100%-ной обработке ТКО.
Напомним, что РЭО был создан с целью формирования в стране комплексной системы обращения с отходами. Как указано в национальном проекте «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения мусора и таким образом уменьшить экологическую нагрузку на граждан.