Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Глава РЭО: Комплекс по переработке ТКО за 3 млрд рублей появится в Калужской области

15 июня 2023, 16:12
Объект по обработке 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год появится в Калужской области. Регион подписал концессионное соглашение о его строительстве в мае текущего года.

Детали предстоящей работы по возведению нового предприятия на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Как сообщает gorod55.ru, по итогам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве для развития в регионе инфраструктуры обращения с ТКО.

Глава ППК «РЭО» пообещал, что до конца 2025 года в Калужской области в эксплуатацию будет введен современный комплекс, способный обрабатывать 150 тысяч тонн мусора в год и утилизировать 45 тысяч тонн. На реализацию такого проекта будет направлено три миллиарда рублей.

Буцаев рассказал, что на полях ПМЭФ удалось заключить с властями региона договоренность о сотрудничестве в отрасли обращения с отходами, и теперь Российский экологический оператор и Калужская область будут рассматривать возможности финансирования нового проекта со стороны РЭО.

В настоящее время инвестор при участии властей региона формирует задание на проектирование, которое в будущем передадут на согласование в ППК «РЭО». Земельный участок уже сформирован, ведется подготовка к подписанию договора аренды.

Запуск в эксплуатацию комплекса по переработке отходов даст региону возможность достичь целевых показателей по снижению объема отправляемых на мусорные полигоны отходов вдвое и 100%-ной обработке ТКО.

Напомним, что РЭО был создан с целью формирования в стране комплексной системы обращения с отходами. Как указано в национальном проекте «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения мусора и таким образом уменьшить экологическую нагрузку на граждан.

Подпишитесь
«Теперь для бандитов граница закрыта»: Кадыров — о Белгородской области
Сегодня, 14:44
Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области
Сегодня, 14:58
Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год
Сегодня, 13:51
«Эти деньги он тратил на нас». Паралимпиец — об обвиняемом в мошенничестве Фуглаеве
Сегодня, 13:19
Критикующий СВО блогер Штефанов сообщил о своём задержании в Белгородской области
Сегодня, 14:19
При белгородском губернаторе Гладкове появится совет по улучшению качества жизни
Сегодня, 13:43