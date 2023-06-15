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Published Сегодня, 13:03

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Где белгородцы чаще всего сталкивались со взяточничеством

15 июня 2023, 13:03
Фото: 1MI

Белгородцы чаще сталкиваются со взяточничеством в медицине и образовании

Жители региона оценили, как часто им приходится сталкиваться со взяточничеством, коррупцией в различных ситуациях при взаимодействии с представителями органов власти. Опрос провели эксперты консалтингового агентства социального мониторинга и массовых коммуникаций.
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По итогам обработки голосов, специалисты назвали топ-5 наиболее коррумпированных ситуаций по мнению жителей области.

На первом месте - получение бесплатной медицинской помощи. 69,5% респондентов считают, что белгородцам приходится с различной частотой сталкиваться в этом случае с коррупцией. За год прирост значения составил 24%.

На втором месте — обучение в вузе. Так считают 49,3% опрошенных. Ещё 48,4% ответили, что одна из самых коррумпированных ситуаций - обучение в нужной школе. Это третья позиция в рейтинге.

На четвёртом месте — получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у служб по эксплуатации. Так считают 47,5% опрошенных белгородцев. И замыкает пятёрку — получение работы, обеспечение продвижения по службе. Данное мнение высказали 46,3% человек.

Специалисты отметили, что в отношении всех перечисленных ситуаций произошёл рост показателя частоты столкновения со взяточничеством от 4,8% при обращении в суд до 24% при обращении за бесплатной медицинской помощью.

По итогам 2022 года все социально-экономические институты выглядят более коррумпированными, чем в 2021 году. Отдельно эксперты указали на сформированный в сознании жителей области негативный образ правоохранительных органов и судебных инстанций — представителей государства, призванных бороться с коррупцией.

41,6% респондентов заявили, что придётся столкнуться с коррупцией при обращении за помощью и защитой в полицию (прирост показателя за год 11,6%), 33,6% — при обращении в суд (+4,8%).

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#Кристина Семенчук#Взятка#Корррупция#Ситуация#Медобслуживание#Опрос#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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