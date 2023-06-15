Где белгородцы чаще всего сталкивались со взяточничеством

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
По итогам обработки голосов, специалисты назвали топ-5 наиболее коррумпированных ситуаций по мнению жителей области.
На первом месте - получение бесплатной медицинской помощи. 69,5% респондентов считают, что белгородцам приходится с различной частотой сталкиваться в этом случае с коррупцией. За год прирост значения составил 24%.
На втором месте — обучение в вузе. Так считают 49,3% опрошенных. Ещё 48,4% ответили, что одна из самых коррумпированных ситуаций - обучение в нужной школе. Это третья позиция в рейтинге.
На четвёртом месте — получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у служб по эксплуатации. Так считают 47,5% опрошенных белгородцев. И замыкает пятёрку — получение работы, обеспечение продвижения по службе. Данное мнение высказали 46,3% человек.
Специалисты отметили, что в отношении всех перечисленных ситуаций произошёл рост показателя частоты столкновения со взяточничеством от 4,8% при обращении в суд до 24% при обращении за бесплатной медицинской помощью.
По итогам 2022 года все социально-экономические институты выглядят более коррумпированными, чем в 2021 году. Отдельно эксперты указали на сформированный в сознании жителей области негативный образ правоохранительных органов и судебных инстанций — представителей государства, призванных бороться с коррупцией.
41,6% респондентов заявили, что придётся столкнуться с коррупцией при обращении за помощью и защитой в полицию (прирост показателя за год 11,6%), 33,6% — при обращении в суд (+4,8%).