Где белгородцы чаще всего сталкивались со взяточничеством

По итогам 2022 года все социально-экономические институты выглядят более коррумпированными, чем в 2021 году. Отдельно эксперты указали на сформированный в сознании жителей области негативный образ правоохранительных органов и судебных инстанций — представителей государства, призванных бороться с коррупцией.