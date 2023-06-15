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Девочка-подросток пострадала во время игры в заброшенном здании под Белгородом

15 июня 2023, 09:23
Фото: 1MI
По предварительным данным, семиклассница упала с высоты. Школьница пострадала, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Дети

В Майском девочка-подросток упала с высоты четвёртого этажа заброшенного здания. По предварительным данным, это произошло во время игры со сверстниками 12 июня вечером.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Районному прокурору предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Необходимо также провести проверку градостроительного законодательства. Проверять ещё будут исполнение законодательства органами системы профилактики и здравоохранения, родителями.

Ранее сообщалось, что в Брянске следком возбудил уголовное дело по факту падения с высоты 8-летней девочки.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Дети#Происшествия#Заброшенное здание#Падение#Школьница#Майский
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