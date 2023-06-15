Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области

Ранее в Сети появилась информация о ранении и даже смерти Делимханова, но это не соответствовало действительности. Сообзалось, что колонну с ним и ещё 200 бойцами якобы накрыли артиллерией в Запорожской области. То, что это фейк, подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров.