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Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области

15 июня 2023, 12:01
Фото: кадр из видео в Telegram-канале Делимханова
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что у спецназа есть всё необходимое для выполнения поставленных задач и никаких проблем нет.
Сюжет
СВО

Чеченский отряд «Ахмат» уже работает на территории Белгородской области. По данным депутата Госдумы Адама Делимханова, у подразделения есть всё необходимое для выполнения поставленных задач, никаких проблем нет.

Ранее в Сети появилась информация о ранении и даже смерти Делимханова, но это не соответствовало действительности. Сообзалось, что колонну с ним и ещё 200 бойцами якобы накрыли артиллерией в Запорожской области. То, что это фейк, подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Что до «Ахмата», в это воинское подразделение вошли наиболее опытные бывшие сотрудники службы безопасности президента Чеченской Республики. Чеченский спецназ будет защищать Белгородскую область от диверсантов.

Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Рамзан кадыров#Адам Делимханов#СВО#Спецоперация#Спецназ#Ахмат#Приграничье
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