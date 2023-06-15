Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Чеченский отряд «Ахмат» уже работает на территории Белгородской области. По данным депутата Госдумы Адама Делимханова, у подразделения есть всё необходимое для выполнения поставленных задач, никаких проблем нет.
Что до «Ахмата», в это воинское подразделение вошли наиболее опытные бывшие сотрудники службы безопасности президента Чеченской Республики. Чеченский спецназ будет защищать Белгородскую область от диверсантов.