Бык набросился на семейную пару под Курском: женщина погибла, мужчина ранен

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Трёхгодовалый бык, принадлежащий многодетной семье, отвязался и заколол женщину. Ещё один мужчина пострадал.
Трагедия произошла в селе Солдатское Фатежского района Курской области. Бык отвязался и забрёл на чужой участок. Жители села сообщили об этом хозяевам.
Вскоре разъярённое животное на лугу набросилось на супружескую пару. Женщина погибла. Мужчина попал в больницу.
За быком наблюдают сотрудники ветстанции — они проверяют его на бешенство. Однако местные жители уверены, что бык здоров. Агрессию он проявлял и раньше.