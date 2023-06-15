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Бык набросился на семейную пару под Курском: женщина погибла, мужчина ранен

15 июня 2023, 12:33
Фото: 1MI

Бык заколол женщину и покалечил мужчину в Курской области

Трагедия произошла в селе Солдатском. Животное отвязалось и забрело на чужой участок, пишут «Новые известия».

Трёхгодовалый бык, принадлежащий многодетной семье, отвязался и заколол женщину. Ещё один мужчина пострадал.

Трагедия произошла в селе Солдатское Фатежского района Курской области. Бык отвязался и забрёл на чужой участок. Жители села сообщили об этом хозяевам.

Вскоре разъярённое животное на лугу набросилось на супружескую пару. Женщина погибла. Мужчина попал в больницу.

За быком наблюдают сотрудники ветстанции — они проверяют его на бешенство. Однако местные жители уверены, что бык здоров. Агрессию он проявлял и раньше.

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