Буцаев: РЭО осуществляет крупный проект по обработке ТКО в Республике Коми

Зоны для постройки предприятий в пределах Республики Коми будут выбраны в зависимости от решения местного населения. Встречи с жителями организуют по инициативе Общественной палаты республики. Итоги такой деятельности станут известны в скором времени. Ввод данных объектов в эксплуатацию поможет региону в достижении показателей национального проекта «Экология», которые подразумевают, что к 2030 году на обработку необходимо будет направлять 100% отходов, при этом захоронение мусора должно быть снижено вдвое.