Буцаев: РЭО осуществляет крупный проект по обработке ТКО в Республике Коми

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
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Updated Сегодня, 14:57
Как сообщает gorod55.ru, детали реализации такой инициативы глава ППК «РЭО» Денис Буцаев и губернатор республики Владимир Уйба смогли обговорить на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По результатам встречи стороны решили подписать соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает возведение новых объектов ТКО в регионе с привлечением инвестиционных средств, полученных в том числе и благодаря заключению концессионных соглашений.
По словам Дениса Буцаева, в Коми заработают две производственные мощности по обработке и утилизации ТКО для северного и южного кустов. В рамках диалога с главой региона удалось обговорить все детали проекта и подписать двустороннее соглашение, подразумевающее ведение инвестпроектов, в том числе и с привлечением концессий.
Российский экологический оператор намерен профинансировать строительство и запуск одного из таких предприятий до 95% от объема инвестиций посредством льготного займа концессионеру — используя средства, вырученные благодаря размещению облигаций ППК. Финансирование может достигать двух миллиардов рублей. Размер поддержки стороны установят после составления инвестором проектно-сметных документов и организации государственных экспертиз.
Зоны для постройки предприятий в пределах Республики Коми будут выбраны в зависимости от решения местного населения. Встречи с жителями организуют по инициативе Общественной палаты республики. Итоги такой деятельности станут известны в скором времени. Ввод данных объектов в эксплуатацию поможет региону в достижении показателей национального проекта «Экология», которые подразумевают, что к 2030 году на обработку необходимо будет направлять 100% отходов, при этом захоронение мусора должно быть снижено вдвое.