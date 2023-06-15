Буцаев: РЭО и МГИМО учредили кафедру экономики замкнутого цикла

В соответствии с меморандумом, партнеры будут готовить высококвалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и применения принципов ESG на основе передовых практик и научных исследований. Они планируют разработать совместную магистерскую программу по устойчивому развитию, а также программы повышения квалификации, практику и преподавание. В рамках меморандума также будет проводиться отбор талантливых студентов через олимпиады, акселераторы, чемпионаты и другие мероприятия.