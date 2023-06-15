Буцаев: РЭО и МГИМО учредили кафедру экономики замкнутого цикла

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Меморандум был подписан генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым во время XXVI Петербургского международного экономического форума, пишет inkazan.ru.
В соответствии с меморандумом, партнеры будут готовить высококвалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и применения принципов ESG на основе передовых практик и научных исследований. Они планируют разработать совместную магистерскую программу по устойчивому развитию, а также программы повышения квалификации, практику и преподавание. В рамках меморандума также будет проводиться отбор талантливых студентов через олимпиады, акселераторы, чемпионаты и другие мероприятия.
Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) будет обеспечивать научное сопровождение проектов РЭО с помощью научного подразделения «Международный центр устойчивого развития».
Чтобы объединить представителей бизнес-сообщества и научных кругов в области подготовки профессиональных кадров, РЭО и МГИМО планируют запустить магистерскую программу «Менеджмент устойчивого развития».
Также будет предоставлена возможность для сотрудников РЭО и других заинтересованных лиц пройти программы повышения квалификации в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, зеленых инвестиций, ESG-рисков и ESG-трансформации.
Студенты ИМТУР будут иметь возможность проходить практику в Российском экологическом операторе, чтобы расширить свои практические навыки и овладеть современными технологиями, включая дипломное проектирование и научно-исследовательскую работу.
Помимо этого, РЭО и МГИМО будут разрабатывать учебные материалы, проводить консультации, семинары, а также подготавливать совместные учебники, учебные пособия, научные публикации и другие печатные материалы.