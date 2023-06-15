Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Изображение материала

Белгородцы стали реже решать вопросы с призывом на военную службу с помощью взятки

15 июня 2023, 14:00
Фото: 1MI
Также чаще жители региона отказывались давать взятки при получении медицинской помощи. Данные озвучило консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых коммуникаций по итогам проведения социологического исследования.
Сюжет
Взятка

В 2022 году, оказавшись в коррупционной ситуации, белгородцы не стали давать взятку чаще всего при получении медицинской помощи. Так ответили 19% опрошенных. Ещё 17,4% жителей региона не стали давать взятку при взаимодействии с автоинспекцией, а 16,5% — при взаимодействии со службами по эксплуатации жилого фонда.

Наименьшая доля отказавшихся от взятки зафиксирована среди тех, кто решал проблемы с призывом на военную службу. Это 7,3% опрошенных.

В то же время большинство оказавшихся в коррупционной ситуации взятку дали, причём в ряде случаев - неоднократно. Так, за последний год белгородцы чаще давали взятку:

  • один раз — при получении бесплатной медицинской помощи (14% респондентов от общего количества обращавшихся) и поступлении в детские сады (9,5%);
  • два раза — при получении /оформлении права на жилплощадь (5,4%) и поступлении / обучении в вуз (5%);
  • три раза — при обращении в полицию (1,7%), в суд (1,3%), больницы / поликлиники (1,3%);
  • более трёх раз — при обучении в вузах и лечении в поликлиниках / больницах (по 6,5% респондентов от общего количества решавших там вопросы).
Экс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взятках
Узнать подробнее
Читайте также:
Тот самый банкрот: какая компания могла дать взятку экс-мэру Александру СергиенкоПьяный белгородец в новогодние праздники решил откупиться от ГИБДД взяткойЭкс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению во взятке
#Кристина Семенчук#Взятка#Коррупция#Призыв#Армия#Медучреждение#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
«Теперь для бандитов граница закрыта»: Кадыров — о Белгородской области
Сегодня, 14:44
Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области
Сегодня, 14:58
Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год
Сегодня, 13:51
«Эти деньги он тратил на нас». Паралимпиец — об обвиняемом в мошенничестве Фуглаеве
Сегодня, 13:19
Критикующий СВО блогер Штефанов сообщил о своём задержании в Белгородской области
Сегодня, 14:19
При белгородском губернаторе Гладкове появится совет по улучшению качества жизни
Сегодня, 13:43