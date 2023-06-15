Белгородцы стали реже решать вопросы с призывом на военную службу с помощью взятки

В 2022 году, оказавшись в коррупционной ситуации, белгородцы не стали давать взятку чаще всего при получении медицинской помощи. Так ответили 19% опрошенных. Ещё 17,4% жителей региона не стали давать взятку при взаимодействии с автоинспекцией, а 16,5% — при взаимодействии со службами по эксплуатации жилого фонда.