Белгородстат рассказал, сколько людей прибыло в регион за первый квартал 2023 года

Так, по данным статистического ведомства, за январь–апрель нынешнего года в Белгородскую область прибыло 8404 человека. Почти 50% от общего числа составляют прибывшие из других субъектов России, 40% прибыли из стран СНГ, оставшиеся 10% — из стран дальнего зарубежья.



Стало известно, что 43% от числа прибывших из других субъектов страны возвратились к прежнему месту жительства на территории Белгородской области после временного пребывания в других регионах. Еще 33% составили постоянно зарегистрированные граждане в новом месте жительства, а 24% являются временно приехавшими на территорию Белгородчины — на срок 1 год и более.