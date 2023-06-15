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Белгородстат рассказал, сколько людей прибыло в регион за первый квартал 2023 года

15 июня 2023, 07:25
Фото: 1MI
Большинство прибывших возвратились к прежнему месту жительства после временного пребывания в других регионах страны.

Так, по данным статистического ведомства, за январь–апрель нынешнего года в Белгородскую область прибыло 8404 человека. Почти 50% от общего числа составляют прибывшие из других субъектов России, 40% прибыли из стран СНГ, оставшиеся 10% — из стран дальнего зарубежья.

Стало известно, что 43% от числа прибывших из других субъектов страны возвратились к прежнему месту жительства на территории Белгородской области после временного пребывания в других регионах. Еще 33% составили постоянно зарегистрированные граждане в новом месте жительства, а 24% являются временно приехавшими на территорию Белгородчины — на срок 1 год и более.

Ранее ведомство сообщало, что число городских жителей области уменьшилось на 13 532 человека, а сельских — на 8407. Белгородцев стало меньше во всех районах области.

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#Таисия Некрасова#Общество#Город#Белгородстат#Статистика#Прибывший#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Россия
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