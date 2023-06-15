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Белгородский горсовет увеличит плату за общежития

15 июня 2023, 16:08
Фото: Сообщество в ВК «Белгородский городской Совет»
Речь идёт об общежитиях БГТУ им. В. Г. Шухова. На балансе университета их шесть. Предложение озвучил заместитель главы администрации Белгорода Игорь Григоренко.

Так, по словам Григоренко, в горсовет поступило обращение от ВУЗа с просьбой установить плату за содержание жилого помещения в общежитиях. Согласно нормативным документам размер платы может изменяться не чаще одного раза в год.

Годовая инфляция составляет порядка 9%, поэтому тариф, установленный в 2022 году, не покрывает затраты на обслуживание общежитий. Предлагаем увеличить его на 5,9% — в среднем на 3 рубля за квадратный метр,

— зачитал обращение замглавы администрации города.

Заявленное повышение оплаты распространится только на проживающих по договору найма граждан. На сегодняшний день их всего 86 человек.
В ходе встрече отметили, что грядущие изменения не коснутся студентов и жителей, заселенных в общежития университета из ПВР.

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#Таисия Некрасова#Общежития#Пункты ПВР#Бгту им.вг.шухова#Общество#Экономика#Город#Новости Белгорода#Инфляция#Повышение тарифов#Белгородская область#Белгород#Игорь Григоренко#Белгородский горсовет
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