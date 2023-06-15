Белгородский горсовет увеличит плату за общежития

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Так, по словам Григоренко, в горсовет поступило обращение от ВУЗа с просьбой установить плату за содержание жилого помещения в общежитиях. Согласно нормативным документам размер платы может изменяться не чаще одного раза в год.
Годовая инфляция составляет порядка 9%, поэтому тариф, установленный в 2022 году, не покрывает затраты на обслуживание общежитий. Предлагаем увеличить его на 5,9% — в среднем на 3 рубля за квадратный метр,
— зачитал обращение замглавы администрации города.
Заявленное повышение оплаты распространится только на проживающих по договору найма граждан. На сегодняшний день их всего 86 человек.
В ходе встрече отметили, что грядущие изменения не коснутся студентов и жителей, заселенных в общежития университета из ПВР.